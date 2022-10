Slik jobbet Kremls spinndoktorer da PR-katastrofen var et faktum

Alt er fortsatt under kontroll. Slik svarer Kreml på bombingen av broen. Blant russiske bloggere vokser kritikken mot dårlig sikkerhet.

Her brenner tankvognene oppe på jernbanesporet. Den ene av to veibaner ligger sammenrast nede i vannet. Likevel åpnet broen for trafikk lørdag kveld.

17 minutter siden

Eksplosjonen var enorm. Flammene lyste opp Kertsj-stredet.

Tidlig lørdag morgen var det ingen tvil om at Russland var påført et nytt, hardt slag. Det vellykkede angrepet på broen over Kertsj er en voldsom seier for Ukraina, og en propagandakatastrofe for Moskva.