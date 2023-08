Først ville statsministeren sende migrantene til Rwanda. Nå vil han gi dem en enveisbillett til en vulkanøy.

Masse skilpadder. Ingen sykehus. Dit vil Storbritannia sende migrantene.

Rishi Sunak gikk til valg med løftet om å «stoppe båtene». Vis mer

Publisert: 12.08.2023 Oppdatert: 12.08.2023 09:55

Hittil i år har 13.000 mennesker krysset den engelske kanal i små båter.

Til sammen kom det over 45.700 båtmigranter til Storbritannia i fjor. Nettopp dette ville Rishi Sunak stoppe.

«Stop the boats» var en viktig del av kampanjen da han ble valgt som statsminister i 2022.

Den nye statsministerens løsning på migrantstrømmen skulle være å sende dem til Rwanda. Men nå får han ikke lov. Derfor har han lagt en plan B.

Hit vil den britiske regjeringen sende migrantene. Dette bildet viser lavaområdene på Ascension-øya som ligger midt i Atlanterhavet. Vis mer

Ulovlig å sende flyktninger til Rwanda

Den britiske regjeringens plan om å sende asylsøkere til Rwanda ble først godkjent. Men denne sommeren ble den kjent som ulovlig i en ankedomstol.

Tre dommere i London konkluderte med at Rwanda ikke er et trygt land for asylsøkere. Den britiske regjeringen anker dommen videre, skriver The Guardian.

I mellomtiden diskuterer parlamentet muligheten til å sende migrantene til Ascension. En 14 kilometer lang britisk vulkanøy i Atlanterhavet, over 6400 kilometer fra den engelske kysten.

Her bor det fra før omtrent 800 mennesker. Det er få butikker, masse skilpadder og ingen sykehus på øya.

Rwanda er fortsatt britenes første prioritet. Det understreket Sunaks partifelle, Sarah Dines, ifølge The Guardian.

– Men som enhver ansvarlig stat, må vi ha flere alternativer, sa hun på mandag.

Planen om å sende migranter til Ascension ble også vurdert av tidligere statsminister Boris Johnson. Men den ble avslått i 2020.

Da Dines ble spurt om dette, svarte hun at «times change».

– Vi ser på alle muligheter, sa hun.

Vil gjøre «hva som helst» for å beskytte grensene

I fjor, da det å sende migranter til Rwanda ble sett på som lovlig i Storbritannia, dukket det likevel opp problemer.

For da var den en europeisk domstol som stoppet flyene før avgang.

Én av ministrene fra regjeringspartiet mente det var Europas straff for «brexit».

Nå er en oppsiktsvekkende idé blitt luftet. Til BBC sa innvandringsminister Robert Jenrick at det kan bli aktuelt for Storbritannia å trekke seg fra Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK).

I 2022 var det 60 prosent flere båtmigranter som kom til Storbritannia enn året før. Det bildet er fra den engelske kanal. Vis mer

– Vi vil gjøre hva som helst for å beskytte våre grenser, sa han til Times Radio.

Utsagnet er blitt møtt med kritikk. Blant annet fra Lubna Shuja, president for den britiske jusforeningen.

Å forlate EMK vil få Storbritannia til å ligne mer på Russland og Belarus enn resten av Europa, mener Shuja.

– Det er som å bruke en slegge til å knuse en nøtt, har hun uttalt.

– Verksted for dårlige ideer

Menneskerettighetsorganisasjoner har både kritisert planen om å sende asylsøkere til øya og å forlate menneskerettighetskonvensjonen.

Forslaget føyer seg inn i en rekke elendige ideer, mener politisk rådgiver i Flyktninghjelpen, Helene Ryeng.

– Diskusjonene om migrantene er blitt et verksted for dårlige ideer. Istedenfor burde man ha fokus på hvorfor folk flykter og bidra til å løse årsakene, sier hun til Aftenposten.

Politisk rådgiver i flyktninghjelpen, Helene Ryeng. Vis mer

Ryeng mener det er urovekkende at politikere i en stormakt som Storbritannia, har lyst til å forlate EMR.

– Menneskerettighetene er under et ekstremt press. Det å søke asyl er en grunnleggende rett. Vi trenger og forventer at land samler seg rundt dette.

Hun har heller ingen tro på at det å sende flyktninger av gårde vil stoppe flyktningstrømmen.

– Menneskene som kommer i små båter, er desperate. De kommer fra land med sult og fattigdom. Hva forventer vi at de skal gjøre?