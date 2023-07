Erdogan hamret løs på Sverige. – Vi gir ikke etter for skjulte trusler.

Forholdet mellom Sverige og Tyrkia kan ha fått enda en knekk. Denne gangen er det personlig for Tyrkias president.

Sveriges statsminister Ulf Kristersson har slitt med å få Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan til å la Sverige komme inn i Nato. Vis mer

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan var mandag i krigersk humør. Kun dager før Nato-toppmøtet i Vilnius gjøv han løs på Sverige.

Tyrkia kommer ikke til å lempe på kravene de har stilt til et svensk Nato-medlemskap, sa Erdogan ved avslutningen av et regjeringsmøte.

– De må gjøre hjemmeleksene sine bedre, sa Erdogan ifølge Al-Monitor.

Sverige vil gjerne inn i Nato, men Tyrkias sterke mann stritter imot. Han krever at Sverige skal slå hardere ned på personer i Sverige som har tilknytning til det han mener er terrorgrupper.

Nå har president Erdogan fått enda mer å være misfornøyd med. Det handler om korrupsjonsanklager som involverer hans nest eldste sønn, forretningsmannen Bilal Erdogan (42).

Det er anklager pappa Recep Tayyip Erdogan betegner som «skjulte trusler» og «skittent spill». Ikke bare mot hans familie, men mot hele Tyrkia.

President Recep Tayyip Erdogan avbildet sammen med sønnen Bilal i Ankara i 2014.

Hundrevis av millioner til «lobbyvirksomhet»

Det hele begynte for en drøy uke siden. Svensk og amerikansk påtalemyndighet etterforsker en korrupsjonssak som involverer Erdogans sønn, meldte nyhetsbyrået Reuters.

Det svenske selskapet Dignita skal ha lovet å betale titalls millioner dollar i bestikkelser.

Planen var at Erdogans regjering skulle vedta lover som ville øke salget av Dignitas produkt. De lager en alkolås som gjør det umulig å starte bilen dersom føreren er påvirket.

Dignita skulle få 10 års eksklusivitet på markedet. Til gjengjeld ville selskapet betale flere hundre millioner kroner for lobbyvirksomhet. Pengene skulle gå via et skallselskap til to institusjoner der Bilal Erdogan er styremedlem. Alt dette ifølge en korrupsjonsklage som er blitt sendt inn i saken.

Dignita skal i september i fjor ha avbrutt planen brått. Ingen penger ble utbetalt. Men det ble innlevert en klage på affæren i april i år, og amerikanske og svenske myndigheter har startet etterforskning, ifølge Reuters.

Amerikanske myndigheter er involvert fordi det svenske selskapet har amerikanske eiere. Svenske og amerikanske justismyndigheter har ikke villet kommentere saken.

Det amerikanske eierselskapet har i en uttalelse til Reuters skrevet at de oppdaget «bekymringsfull opptreden». Det resulterte i at en ansatt ble oppsagt og at kontakten med utenforstående konsulenter ble brutt.

Bilal Erdogan og kona Reyyan Uzuner var 2. juni til stede da Recep Tayyip Erdogan ble tatt i ed for enda en periode som Tyrkias president. På setene bak sitter president Erdogans datter Sumeyye og hennes ektemann Selcuk Bayraktar, sjef for droneprodusenten Baykar.

– Nett av løgner

Gjennom en advokat sier Bilal Erdogan at påstander om at han skal ha konspirert med Dignita, er «fullstendig uriktige». Det er «nett av løgner», legger advokaten til.

Presidentsønnen har fått god hjelp fra tyrkiske myndigheter. En domstol har gitt ordre til blokkering av 93 nettsteder som har gjengitt saken. Domstolen har gitt Reuters ordre om å fjerne nyhetssaken fra byråets nettsted. Mandag anket Reuters denne avgjørelsen.

Fahrettin Altun, presidentens kommunikasjonsdirektør, klager over «grunnløse påstander».

– Vi fordømmer Reuters for å sende ut denne falske nyhetssaken, sier han.

Mandag var det president Recep Tayyip Erdogan selv som tok for seg anklagene mot sønnen. Han nevnte ikke saken konkret, uten at noen var i tvil om hva han mente.

– Vi ser tydelig målet med det skitne spillet som blir spilt gjennom mediene, sa Erdogan ifølge Al-Monitor.

– Hele verden vet, og burde vite, at vi ikke vil gi etter for trusler, provokasjoner og sluhet gjennom skjulte trusler. Det er åpenbart at de som tror de kan komme unna med slag under beltestedet, ikke kjenner oss, Tyrkia og den tyrkiske nasjonen.