Fem personer pågrepet for å ha planlagt terror i Sverige

Knyttes til omstridt koranbrenning i januar.

Det svenske sikkerhetspolitiet har pågrepet fem personer.

04.04.2023 10:26 Oppdatert 04.04.2023 11:28

Det skriver Säpo, det svenske sikkerhetspolitiet.

Fem personer er pågrepet, mistenkt for å ha medvirket til planlegging av terrorhandlinger.

Personene ble arrestert under en koordinert aksjon i Eskilstuna, Linköping og Strängnäs. Den ble gjennomført i løpet av morgenen 4. april. Det ble gjorten rekke husundersøkelser.

Planer om terror i Sverige

Mistankene gjelder planer om terrorforbrytelser i Sverige, men sikkerhetspolitiet skriver at de ikke regner med at et angrep var nært forestående.

De har gjort et omfattende etterretnings- og etterforskningsarbeid og fått hjelp av svensk politi.

– Sikkerhetspolitiet må ofte gripe inn tidlig for å avverge en trussel. Vi kan ikke vente på at en forbrytelse skal fullføres før vi handler, sier Susanna Trehörning, nestleder for terrorbekjempelse i Sikkerhetspolitiet.

Knyttes til brenning av Koranen

Den aktuelle saken er en av flere de har jobbet med etter den høyprofilerte Rasmus Paludan brente Koranen i januar. Dette fremprovoserte raseri og fordømmelser i mange deler av den muslimske verden.

Tyrkia satte NATOs forhandlinger med Sverige på pause som et resultat av koranbrenningen.

Sikkerhetspolitiet mener de mistenkte har forbindelser til voldelig islamistisk ekstremisme internasjonalt.

De fem arresterte personene er mistenkt for å ha inngått terrorforbund, altså å ha planlagt terror sammen med andre.

Svensk domstol: Galt av politiet å stanse koranbrenning

Pågripelsen kommer samme dag som svensk rett fastslår at brenning av koranen skal være tillatt i Sverige. Dette slår den svenske forvaltningsretten fast.

Politiets beslutning om å nekte tillatelse til koranbrenning utenfor Tyrkias og Iraks ambassader i februar var derfor feil, er domstolens konklusjon.

8. februar ga ikke politiet i Stockholm en slik tillatelse, etter dialog med sikkerhetspolitiet Säpo.

Begrunnelsen deres var at koranbrenningen kunne føre til alvorlige trusler mot den nasjonale sikkerheten.