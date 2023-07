Fransk ordfører utsatt for angrep: – Min kone og ett av barna mine ble skadet

Totalt 486 personer ble arrestert i Frankrike natt til søndag. Ordføreren sør for Paris ble utsatt for angrep, og hans kone og et barn er skadet.

Politiet løper etter demonstranter i Paris lørdag kveld. Vis mer

Franske demonstranter kjørte natt til søndag en bil inn i huset til ordfører Vincent Jeanbrun i en forstad til Paris.

Jeanbrun er ordfører i L'Haÿ-les-Roses. Han har selv meldt om hendelsen på Twitter. Etter at demonstrantene kjørte inn i huset, skal de ha startet en brann.

– Min kone og ett av barna mine ble skadet, skriver han.

Ordføreren melder at han selv ikke var hjemme, men på rådhuset, da angrepet skjedde.

Innenriksministeren: Det roer seg

Det har vært omfattende uro i Frankrike hver natt siden tirsdag. En 17 år gammel gutt ble skutt og drept av politiet i forbindelse med en trafikkontroll.

Hendelsen har utløst store voldelige opptøyer i Frankrike etter at politimannens forklaring viste seg å ikke stemme overens med et videoklipp.

Natt til søndag ble 486 personer arrestert i Frankrike, skriver Le Monde. Dette var femte natt med opptøyer i landet.

Rett etter klokken tre i natt skriver innenriksminister Gérald Darmanin på Twitter at natten har vært roligere takket være politiets innsats.

En brannmann forsøker å slukke en bilbrann i den franske byen Tourcoing natt til søndag.

Har trappet opp

Sitausjonen har blitt stadig mer alvorlig. Natt til lørdag ble rundt 1000 personer pågrepet.

CNN meldte om 2560 branner på offentlige veier og 1350 bilbranner.

Fredag ble politiinnsatsen ytterligere trappet opp, med 45.000 politifolk og pansrede kjøretøy.

– Jeg tror alle forstår at regjeringen ikke kommer til å gi seg, sa innenriksminister Dermanin tidligere denne uken.

Politiet i Paris holder demonstrantene nede natt til søndag.

Tiltalt for drap

Politimannen som avfyrte det dødelige skuddet mot den franske tenåringen Nahel, er arrestert og tiltalt for forsettlig drap, melder BBC.

Dette er en alvorlig situasjon, sa Frankrike-ekspert Franck Orban, til Aftenposten torsdag.

– Politimannen sa at han handlet i nødverge, at bilen ville meie han ned. Videoen viser at det ikke stemte. Han skjøt uten at han var truet.

17-åringen er den andre personen i Frankrike i år som er blitt drept i en politiskyting i en trafikkontroll. I fjor døde 13 personer på denne måten, skriver BBC.

Nahel var av algerisk opprinnelse. Le Monde skriver at hendelsen har økt fokuset på politiet som lenge er blitt beskyldt for å være ute etter minoriteter.

På lørdag samlet hundrevis av mennesker seg i forbindelsen med 17-åringens begravelsesseremoni i Nanterre.