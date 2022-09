Statsråder satte fyr på svensk valgkamp med påstander om «koblinger til Putins Russland»

Sverigedemokraterna er en trussel mot Sveriges sikkerhet. Det sa to ministre fredag. – Diktaturtendenser, er svaret fra partiets leder.

Forsvarsminister Peter Hultqvist (til venstre) og integrasjonsminister Anders Ygeman møtte fredag pressen. Da stemplet de motstanderne i Sverigedemokraterna som en sikkerhetsrisiko.

2. sep. 2022 13:25 Sist oppdatert 15 minutter siden

Søndag om ni dager går svenske velgere til urnene. I en intens valgkamp har Sverigedemokraterna (SD) gjort det skarpt. Partiet på den svenske høyrefløyen kan bli nest størst.

Fredag morgen satte to sosialdemokratiske (S) ministre fyr på valgkampen. Anders Ygeman og Peter Hultquist holdt pressemøte. Der argumentere de to for at Sverigedemokraterna har «koblinger til Russland». Dette er en trussel mot Sveriges sikkerhet, hevdet de.

Biden og Putin

De to er i så måte ikke hvem som helst. Ygeman er statsråd for migrasjon. Hultqvist er forsvarsminister. Hultqvist snakket om krigen som pågår i Europa. Han trakk frem at Russland brutalt angrep Ukraina i februar.

– Da vil jeg bare minne om at partileder Jimmie Åkesson en uke før krigen begynte ikke kunne velge mellom Biden og Putin. For min del har det alltid vært et enkelt valg, sa Hultqvist.

Spørsmålet fra svensk TV var da mellom Biden og Putin som leder for Sverige. Åkesson valgte ikke, men understreket at han foretrakk USAs samfunnssystem foran det russiske.

Beskriver SD som upålitelig

Hultqvist mener den dystre situasjonen i verden nå krever en «solid» utenrikspolitikk. Han omtaler SD som «upålitelig».

Her er noe av det han trakk frem:

En tidligere forsvarspolitisk talsmann spredte i mars via Facebook russisk desinformasjon om krigen i Ukraina.

SD har i Europaparlamentet, ifølge Hultqvist, stemt i tråd med russiske interesser. Partiet stemte blankt om en støttepakke til Ukraina.

En tidligere ansatt av russisk opphav ble for noen år siden nektet adgang til Riksdagen av sikkerhetshensyn.

Flere medlemmer av SDs gruppe besøkte i 2017 regimet i Syria.

En ansatt i riksdagsgruppen inviterte denne uken til feiring av det tyske angrepet på Polen i 1939.

Hultqvist mener det er grunn til å spørre seg om SD skal få innpass i Forsvarsdepartementet hvis de borgerlige vinner valget. Han omtalte det som en «risiko at de skulle få tilgang til informasjon som er viktig for rikets sikkerhet».

Jimmie Åkesson er leder i Sverigedemokraterna. Her holder han valgmøte.

Åkesson: – Diktaturtendenser

Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson var ikke blid. Han slo hardt tilbake på Twitter.

– Diktaturtendenser for åpen scene. Socialdemokraterna har altså et pressemøte for å «informere» om opposisjonen. Man tror knapt det er sant, skriver han.

Åkesson mener det tvert i mot er regjeringspartiet som har «gjort Sverige mer sårbart enn noen gang». Han hevder Socialdemokraterna er «gjennomsyret av islamister».

Partilederen trekker paralleller til autoritære regimer og diktaturer der regimet informerer om regimekritikerne.

– Stikk til Moderaterna

– Dette handler om å mistenkeliggjøre og diskreditere Sverigedemokraterna. På samme tid er det ikke helt grunnløst, sier Claes Arvidsson til Aftenposten.

Han har skrevet en rekke bøker om svensk politikk. Han er også frittstående skribent på ledersiden i Svenska Dagbladet.

Han viser i likhet med Hultqvist til en episode kort tid før Ukraina-krigen. Der klarte Åkesson altså ikke å velge mellom Biden og Putin.

Arvidsson ser også at angrepet fungerer som et stikk fra Socialdemokraterna til Moderaterna, som forsøker å «hvitvaske» en mulig samarbeidspartner. Hensikten er, mener han, å skremme vekk borgerlige velgere som egentlig vil ha regjeringsskifte, men som misliker SD.

Han er likevel slett ikke sikker på at velgerne vil la seg påvirke.

– Det har jevnt og trutt kommet lite smigrende avsløringer om sverigedemokratiske politikere. Det spiller ingen rolle for velgerne deres. De er i stedet opptatt av andre ting som gjengkriminalitet og innvandring, sier han.

– Stresset og presset

Den sikkerhetspolitiske eksperten Jan Hallenberg mener sosialdemokratene har tatt litt vel hardt i med angrepet på SD. Han synes man skal være mer varsom.

– For meg som er allment demokratisk innstilt, fremstår det som rart ikke å kunne velge mellom Putin og Biden. Men at Åkesson dermed skulle være russiskvennlig, er å trekke det for langt, sier Hallenberg til Aftonbladet .

Flere observatører ser utspillet som et forsøk på trekke oppmerksomheten bort fra dyr strøm og andre problemer.

Jonas Hinnfors er professor i statsvitenskap ved Göteborgs universitet. Han tror det kan være flere grunner til angrepet på SD. En av grunnene er at de faktisk er urolige for sikkerhetspolitikken.

– Men det kan også være fordi de er stresset og presset av at SD går frem på målinger. Det er svært tett, og det finnes en risiko for at Socialdemokraterna taper, sier han til Dagens Nyheter.