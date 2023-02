Han var verdens tredje rikeste. Nå raser han nedover riking-listen og kan dra statsministeren med seg.

Lenge hadde Indias statsminister, Narendra Modi, og landets rikeste mann, Gautam Adani, gjensidig nytte av hverandre. Nå kan det bli dyrt for Modi å ha ham som venn.

Det største opposisjonspartiet i India er Kongresspartiet, de krever gransking av båndene mellom statsministeren og Gautam Adani. Her fra en demonstrasjon i New Delhi tidligere i februar.

10.02.2023 22:05

Torsdag ble det kjent at Oljefondet selger seg ut av alle bedrifter kontrollert av Gautam Adani. Akkurat nå er det et av forretningsmannens mindre problemer. Mens formuen hans raser i verdi, er han saksøkt i USA.

På Oljefondets pressekonferanse om bærekraftige og etiske investeringer kom det frem at fondet er så godt som ute av alle de ni børsnoterte selskapene Adani kontrollerer. På spørsmål fra E24 om det er et tegn på at fondet tror Adani er skyldig i det han anklages for, svarte fondets leder, Nicolai Tangen:

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn