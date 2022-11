Elon Musk droppet blå verifiseringshake. Det resulterte i et underholdende – og til tider dyrt – kaos.

Elon Musks kjøp av Twitter har skapt kaos. Både internt i selskapet og ute blant brukerne.

28. oktober brukte han 440 milliarder kroner på å kjøpe Twitter. Bildet er fra august, da han var i Norge.

– Vi er begeistret over å annonsere at insulin nå er blitt gratis. Dette var ordlyden i en Twitter-melding som torsdag tilsynelatende ble sendt ut av legemiddelgiganten Eli Lilly. Det amerikanske selskapet omsetter for 280 milliarder kroner i året. Selskapets største inntektskilde er nettopp insulin, medisinen som er livsviktig for mange diabetikere.

Meldingen fikk raskt mange retweets og likes. Dyr insulin er et hett tema i USA. Men det var ikke en melding investorene likte. Eli Lillys aksjer stupte 5 prosent.

Eli Lily tok de to andre store insulinprodusentene på det amerikanske markedet med seg i dragsuget. Novo Nordisk og Sanofis aksjekurs falt også.

Problemet var at twittermeldingen ikke stammet fra Eli Lilly, men fra en bedrager. En forfalskning som er blitt gjort enklere av Twitters nye eier. Elon Musk er en av verdens mest berømte innovatører, og også mannen som for to uker siden kjøpte sosiale medier-selskapet for 440 milliarder kroner.

Tilliten som forsvant

Twitter har gjennom mange år gitt en blå hake ved siden av profilnavnet til brukere som har fått verifisert sin identitet. Det har vært viktig både for kjendiser, politikere, kommersielle selskaper og mange andre, for at andre twitterbrukere skal kunne vite at en melding faktisk stammer fra den som avsenderen utgir seg for å være. Denne verifiseringen har vært gratis og den har vært et viktig fundament for Twitters suksess.

Tilliten som har fulgt med dette systemet, har fått seg en alvorlig knekk.

Noe av det første Musk gjorde etter at han overtok Twitter for to uker siden, var å varsle at selskapet ville avslutte systemet for gratis verifisering av twitterkontoer.

Nå skulle det koste 80 kroner i måneden å få en blå hake ved profilnavnet sitt. Endringen betød samtidig at alle kunne kjøpe en slik blå hake, uten at de faktisk var blitt verifisert.

– Selskapet må tjene penger på en eller annen måte, sa Musk.

Mange twitterbrukere har gitt klar beskjed om at de ikke kommer til å betale. Samtidig har det kommet en brottsjø av falske twitterkontoer som fremstår som ekte fordi de har betalt for den blå haken. Slik som den falske Eli Lilly-kontoen.

Her er noen eksempler på falske meldinger som er blitt spredt:

Oljeselskapet BP: Bare for at vi drepte planeten, så betyr ikke det at vi ikke kan savne den.

Fly og våpenprodusenten Lockheed Martin: Vi vil slutte å selge til Saudi-Arabia, Israel og USA inntil vi har etterforsket menneskerettighetsbruddene deres.

Elbil-produsenten Tesla (også eid av Musk): Nyhet: Enda en Tesla har truffet World Trade Center. (Et ganske usmakelig, men likevel ganske morsomt, spill på Teslas mislykkede forsøk på å produsere selvstyrte biler og på nyhetsmeldingene som kom fra New York 11. september 2001).

Bananprodusenten Chiquita: Vi har ikke styrtet noen regimer siden 1954. (En melding som spiller på det USA-støttede kuppet i Guatemala, en stor bananprodusent.

Guvernørkandidat Kari Lake i Arizona innrømmet at hun hadde tapt mot rivalen Katie Hobbs, til tross for at stemmetellingen ikke er avgjort.

Tidligere president George W. Bush: Jeg savner å drepe irakere.

Noe som utløste dette svaret fra Tony Blair, tidligere statsminister i Storbritannia: Jeg også, for å være ærlig.

Alt dette var altså falske meldinger. Alle var fra tilsynelatende verifiserte kontoer.

Elon Musks reaksjon på Twitter: «Det er i hvert fall ikke kjedelig» og «noen episk morsomme twittermeldinger».

Twitter har de siste dagene forsøkt å forby parodikontoer som ikke gir klar beskjed om at de er en parodikonto. De innførte også en ny verifiseringsordning, denne gangen med en grå hake ved siden av brukernavnet. Så nå har det dukket opp kontoer med to haker, både en blå og en grå.

Desperat behov for å spare penger

Forvirringen omkring verifiseringshakene er bare én side av kaoset som har preget Twitter siden Musk kjøpte selskapet for to uker siden.

Etter at han tok over den 28. oktober, samlet han selskapets toppledere og ga beskjed om at halvparten av de 7500 ansatte skulle sparkes umiddelbart. De som fikk sparken, skulle ikke få bonusen de ellers ville ha fått den 1. november.

Ledergruppen advarte ham om at dette stred med både amerikansk lov og avtalene man hadde med de ansatte. Resultatet ville bli høye bøter og søksmål fra de ansatte.

Musks team ga beskjed om at sjefen var vant til å gå i retten, så avskjedigelsene skulle skje som han hadde beordret.

Men da Musk fikk vite hvor dyrt det faktisk ville bli, og mellomlederne brukte lang tid på å krangle om hvem som faktisk skulle sparkes, ble avskjedigelsene utsatt til etter 1. november, skriver The New York Times arrow-outward-link .

Utviklingen i selskapet bekymrer den føderale tilsynsmyndigheten The Federal Trade Commission (FTC), som i en kunngjøring minner Musk på at «ingen sjef eller selskap er hevet over loven».

Twitter-oppkjøpet var dyrt for Musk, som skal ha tatt opp lån på til sammen 130 milliarder kroner for å finansiere det. Det innebærer at han årlig må betale rundt 10 milliarder kroner i renter.

Denne uken ble det kjent at Musk hadde solgt Tesla-aksjer for rundt 40 milliarder kroner.

Torsdag varslet Musk de ansatte om at selskapet blødde enormt med penger. Konkurs er ikke utenkelig, skal han ha sagt ifølge The New York Times.