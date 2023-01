Desperat leting etter overlevende – hittil er 20 funnet omkommet

DNIPRO, UKRAINA (Aftenposten): Missilangrepet mot boligblokken i den ukrainske storbyen har krevd 20 menneskeliv så langt. Det hentes fortsatt ut overlevende.

Søndag jobbes det fortsatt med å redde ut mennesker av boligblokken.

14.01.2023 18:53 Oppdatert 15.01.2023 13:45

Det kan være det verste angrepet på sivile siden Ukraina-krigen startet.

Minst 20 personer er funnet omkommet etter lørdagens missilangrep i Dnipro. 73 er skadet. 12 av dem er barn.

Søndag morgen var 40 personer ikke gjort rede for.

Ukraina påstår at Russland står bak angrepet.

Den desperate jakten etter overlevende fortsetter søndag ettermiddag.

Brannvesenet heiser overlevende ned fra leilighetene. Ambulanser står klare for å ta imot de sårede. Unge og gamle leter fortvilet etter slektningene sine.

Aftenposten var utenfor boligblokken lørdag kveld. Da var scenene dramatiske.

Det jobbes intenst med å lokalisere overlevende i boligblokken søndag.

Gikk inn for å lete selv

– Barnet mitt er der, barnet mitt er der, roper en ung dame.

Hun peker på bygningen hvor et gapende hull er alt som er igjen.

– Faen ta dere! Jeg går inn og leter selv, roper en mann.

Så blir det helt stille.

Lørdag kveld ble det lett etter overlevende i ruinene i Dnipro. Boligblokken ble angrepet av et russisk missil lørdag ettermiddag.

Kan de høre noen?

Brannvesenet lytter etter overlevende. Et halvt minutt går, før noen roper:

– Jeg hører noen!

Folkemengden som følger med på arbeidet, jubler og klapper.

Så fortsetter leteaksjonen etter de overlevende i ruinene.

To uker siden sist

Sist Russland gjennomførte et massivt missilangrep i Ukraina, var på nyttårsaften. Det er to uker siden.

De siste dagene har frykten for neste angrep bygget seg opp. Vanligvis tar det rundt 12 dager for Russland å lade om nok missiler til å angripe igjen.

Lørdag morgen lød en kraftig eksplosjon i hovedstaden Kyiv, skriver lokale i sosiale medier. Rett etter ulte flyalarmen. Det førte til sjokk og forvirring. Hvorfor lød ikke flyalarmen som advarer om innkommende missiler?

Det tok ikke lang tid før det ukrainske luftforsvarets pressetalsmann, Juri Ignat, svarte:

Kyiv ble truffet av ballistiske missiler. Disse kan ikke fanges opp av Ukraina. Det er heller ikke mulig å skyte dem ned.

Redningsarbeidet pågikk utover lørdag kveld i den ukrainske storbyen.

Infrastruktur i Kyiv ble skadet i angrepet. I tillegg til 28 boligbygninger, ifølge guvernøren i Kyiv. Ingen sivile ble drept eller skadet.

Senere på dagen lød luftalarmen over hele landet. Like før klokken 16 tikket meldinger inn om eksplosjoner i en rekke byer rundt i landet, blant annet i Kharkiv og Lviv.

Søker etter overlevende

Dnipro er landets fjerde største by. Her smalt det altså i boligblokken like før klokken 16 lørdag. Det skjedde i sentrum av byen.

Totalt ble 38 missiler skutt fra Russland inn i Ukraina lørdag. 25 ble skutt ned, ifølge Ukrainas luftforsvar.

forrige







fullskjerm neste Omfattende ødeleggelser på blokkene. 1 av 3 Foto: Roman Chop / AP / NTB

– Ikke noe sted å gjemme seg

Olena står og ser på den ødelagte bygningen. Datteren Polina (8) og sønnen Konstantin (12) er med henne. Familien bor like i nærheten. Vinduene i leiligheten deres er sprengt vekk.

De satt i gangen utenfor leiligheten da de hørte eksplosjonen. Det er der de pleier å gå når flyalarmen varsler angrep. Det er ikke noe bomberom i bygningen de bor i, heller ikke i nabolaget.

Naboer følger med på redningsaksjonen som pågår.

– Jeg trodde det var trygt å sitte i gangen, sier Olena.

Hun peker mot leilighetene som er helt sprengt vekk.

– Nå ser jeg at det ikke er det. Hvordan kan vi redde oss selv? Skal vi bare dø? Det er ikke noe sted å gjemme seg her.