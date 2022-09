Russisk leder i Kharkiv-regionen etter ukrainsk offensiv: – Reservestyrker er blitt brakt inn fra Russland og vi håper å gjenerobre kontroll

Nå bekrefter også russerne at Ukraina har gjenerobret områder i Kharkiv-regionen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hevder den ukrainske offensiven har frigjort 30 bosettinger rundt Kharkiv.

9. sep. 2022 22:08 Sist oppdatert nå nettopp

Den ukrainske offensiven ved landets nest største by Kharkiv ble innledet onsdag.

– Ukraina har gjenerobret flere lokalsamfunn i Kharkiv-regionen i en «veldig skarp og rask» fremrykning.

Det sa Vitalij Gantsjev i en direktesending på statlig russisk nett-TV fredag. Han leder den russiskstøttede administrasjonen for Kharkiv-regionen.

– Fienden forsinkes så mye som mulig, men flere lokalsamfunn er allerede under ukrainsk kontroll, sa han.

Fredag kveld sier også Ukrainas president Zelenskyj at det er snakk om 30 bosettinger i Kharkiv-regionen som er blitt frigjort.

– Vi tar gradvis kontroll over flere botsettinger, bringer tilbake det ukrainske flagget og beskyttelse for vårt folk, sier Zelenskyj.

Russland har aldri klart å ta kontroll over selve byen Kharkiv, som ligger like ved grensen til Russland. Men russere har erobret områder ved Kharkiv.

Sjelden russisk erkjennelse

Kyiv sier de har trengt 50 kilometer forbi russernes linjer denne uken. På veien har de gjenerobret dusinvis av bosetninger i det som har vist seg å være en dramatisk motoffensiv.

Gantsjevs bemerkninger er en av de første offisielle erkjennelsene fra Russland om de store tilbakeslagene.

Gantsjev poengterer at de ikke vet hvordan kampsituasjonen eller den humanitære situasjonen er nå. Men de foreslår at befolkningen som er igjen i bosettingene evakuerer.

– Bare for å redde liv, for hver bosetning i Kharkiv-regionen er under kontinuerlig beskytning, sa han.

– Reservestyrker er blitt brakt inn fra Russland og vi håper å gjenerobre kontroll over disse bosettingene i løpet av de neste dagene.

– Dette er, ærlig talt, grusomt

Programleder Sergej Karnaukhov avsluttet intervjuet ifølge Reuters med å si at «dette er, ærlig talt, grusomt».

Tidligere fredag kunne Aftenposten fortelle om meldinger om jubel og gledestårer etter ukrainsk gjenerobring flere steder.

– Vesentlig seier

I intervjuet omtalte Gantsjev bruddet gjennom det russiske forsvaret for en «vesentlig seier» for Ukraina.

Den amerikanske tankesmien Institute for the study of war (ISW) sier at ukrainske styrker sannsynligvis vil gjenerobre Kupjansk, et viktig knutepunkt for Russland, innen 72 timer.

Kupjansk er sentral for logistikken til de russiske styrkene. Jernbanelinjer og motorvei med direkte forbindelse til Russland går gjennom byen. Dermed er byen sentral for de russiske forsyningslinjene til Izium hvor det er betydelige russiske styrker stasjonert.

Russland har tatt kontroll over rundt en femtedel av Ukraina siden de startet invasjonen i februar.