Norge fremstilles som grådig av anerkjent magasin

Mens Europa sliter med energikrisen, har Norge tjent store penger på salg av gass, olje og strøm til europeerne. Det er noe stadig flere har lagt merke til.

Slik åpner artikkelen i The Economist.

9. sep. 2022 12:40 Sist oppdatert 14 minutter siden

The Economist er ikke nådig med Norge i sin siste utgave.

Med overskriften «Norges profitt på krig i Europa er pinlig » og en tegning der et stort pengeskap er plassert i den norske naturen, tar magasinet et kraftig oppgjør med Norge.

Nyhetsmagasinet har en egen analyseavdeling og anses som en anerkjent og tung stemme innen internasjonal politikk og økonomi. Det utgis i 1,6 millioner utgaver i uken og leses av mange ledere og andre sentrale samfunnsaktører innen disse segmentene.

Det er ingen tvil om at Norge har tjent store penger på salg av olje og gass etter Russlands angrep på Ukraina. Bildet viser Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen.

Bakgrunnen for kritikken er at Norge har tjent mye penger på salg av olje, gass og strøm til Europa som er nødt til å importere disse råvarene.

Etter Russlands invasjon av Ukraina i februar har prisen på ovennevnte varer økt kraftig.

Magasinet skriver blant annet at på et normalår får Norge 50 milliarder dollar i inntekter av salg fra olje, gass og strøm. Det tilsvarer 10.000 dollar pr. nordmann. «Det er nok til å sette turboen på en skandinavisk velferdsstat og til mange sommerhytter ved pittoreske fjorder», skriver magasinet.

Takket være krigen vil Norge sitte igjen med over 200 milliarder i året, påpeker det britiske magasinet.

Det tilsvarer nesten 2000 milliarder kroner. Til sammenligning er det norske statsbudsjettet på rundt 1550 milliarder kroner.

Europeiske land ber Norge tilby billigere gass

Flere europeiske land har bedt Norge kutte gassprisene. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa i et intervju med Financial Times onsdag at Norge er åpne for å diskutere alle tiltak EU kommer med.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er bedt om å kutte gassprisene. Så langt har ikke det skjedd.

Enkelte EU-land snakker nå om at det bør vurderes et pristak på gass som leveres fra Norge til Europa. Både Belgias statsminister og Danmarks energiminister har nevnt et slikt generelt pristak, skriver NTB.

Onsdag snakket han med EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen om norsk gassforsyning til EU-landene.

Økte gassproduksjonen

Magasinet har også lagt merke til at Norge har ønsket at EU toner ned sin «leksjon» om at landet må ha en raskere overgang fra fossilt brensel.

Samtidig legges det merke til at Norge økte gassproduksjonen så mye som mulig. Ifølge magasinet ble streiken i oljesektoren «undertrykket» for å holde produksjonen i gang.

Her viser The Economist til den kortvarige streiken i oljesektoren i juli.

Samtidig har magasinet lagt merke til at Norge har sendt penger til Ukraina og støttet EUs boikott av Russland. Det nevner også at Norge ikke ønsker et pristak på gass.

Tesla var den mest populære nybilen i Norge i 2021. Her er står rekker av nye modeller klare til levering.

«Tesla-butikker i saktefilm»

Også problemer her hjemme blir omtalt av det anerkjente magasinet. De nevner blant annet at høye strømpriser har skapt problemer for mange, og at en Facebook-gruppe som vil ha lave strømpriser har 600.000 medlemmer.

Det at mange nordmenn nå må betale høyt for å lade elbilen, er også et poeng i saken. Antall elbiler i Oslo blir omtalt på denne måten: «Oslos trafikkork kan virke som om det er Tesla-visningsrom i saktefilm.»

Dette har regjeringen løst ved å gi sjenerøse subsidier.

Avslutningsvis er det liten tvil om hva magasinet ønsker fra Norge: «Som Ukraina har opplevd, er Europa villig til å hjelpe sin naboer når katastrofer treffer dem. For at de skal fortsette med det, må land som får en uventet profitt kanskje putte noe av det i felleskassen».