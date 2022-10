Storbritannias innenriksminister går av – kritiserer regjeringen

Storbritannias innenriksminister Suella Braverman går av etter å ha brutt reglene, sier hun. På vei ut retter hun skarpt skyts mot regjeringen.

Innenriksminister Suella Braverman mener regjeringen har «brutt sentrale løfter gitt til velgerne», men det er ikke derfor hun går av.

16 minutter siden

Både The Guardian og andre britiske medier meldte onsdag ettermiddag at Braverman forlater regjeringen. Kort tid etter bekreftet hun dette selv på Twitter arrow-outward-link .

I avskjedsbrevet sitt til statsministeren skriver Braverman at hun tidligere på dagen sendte et upublisert utkast til offentlig dokument fra sin private e-postkonto til et parlamentsmedlem. Dette var et regelbrudd og beskrives som bakgrunnen for avgangen.

– Som innenriksminister holder jeg meg selv til de høyeste standarder og å trekke meg var det riktige å gjøre, skriver Braverman.

I det samme brevet skriver Braverman at hun er bekymret for kursen regjeringen holder. Hun mener regjeringen har «brutt sentrale løfter gitt til velgerne» og stiller blant annet spørsmål ved regjeringens vilje til å redusere mengden ulovlig innvandring.

Ifølge The Guardian arrow-outward-link spekuleres det på om den tidligere samferdselsminister Grant Shapps vil overta som innenriksminister.

Braverman har vært kritisk til kuvendingen som statsminister Liz Truss foretok da hun droppet flere varslede skattekutt. Hun ble nødt til å endre kurs etter at de planlagte skattekuttene utløste kraftige, og negative, reaksjoner i finansmarkedene.

Situasjonen førte også til at Truss måtte sparke sin finansminister Kwasi Kwarteng.

Han ble erstattet av Jeremy Hunt, som tidligere har vært utenriksminister. Ifølge The Guardian hevder enkelte kilder at Hunt har spilt en rolle i prosessen frem mot Bravermans avgang.