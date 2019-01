I et oppsiktsvekkende intervju med den tyske avisen Welt am Sonntag, kom EU-sjefen Jean-Claude Juncker med følgende velkomsthilsen til Romania:

– Jeg har mine tvil om regjeringen i Bucuresti vil være i stand til å lede EUs formannskap på en ordentlig måte dette halvåret.

Geert Vanden Wijngaert / AP/ NTB scanpix

Ikke moden for oppgaven

Juncker sier at Romania teknisk sett er kapabel, men at han har sine tvil om landet er modent nok for oppgaven.

EUs formannskap går på rundgang mellom de 28 EU-landene. Hvert land leder EU i en seksmåneders periode og har da som oppgave å lede møtene i EUs ministerråd. Frem til jul har det vært Østerrike som har hatt ledertrøyen.

Fakta: Det sosialdemokratiske partiet og skandalene Det sosialdemokratiske partiet PSD vant valget i 2016. Nåværende partileder Liviu Dragnea kan ikke selv bli statsminister fordi han er dømt for valgjuks. Han regnes likevel som den sterke mann og den som holder i regjeringens tråder. Regjeringen er allerede på sin tredje statsminister på under to år. Sorin Grindeanu var statsminister vinteren 2017, da flere hundre tusen protesterte mot at hans regjering ville ha en lov som ga korrupte politikere amnesti. Dette var de største demonstrasjonene i landet siden diktatoren Ceausescu ble styrtet julen 1989. Nåværende statsminister er den første kvinnen i denne posisjonen. Viorica Dăncilă regnes som fullt ut lojal overfor Dragnea. Kilde: Wikipedia.de og Der Spiegel

– Jeg deler Junckers bekymring, sier Iulian Bulai, som er folkevalgt for partiet USR («Unionen for å redde Romania») i Romania.

Han har bodd flere år i Norge, men er nå politiker i hjemlandet og har kampen mot korrupsjon som en av sine viktigste saker.

– Dette året der vi skulle vært fokusert på å ta en ansvarlig rolle i å lede EU-rådet, har den rumenske regjeringen vært opptatt av helt andre ting, som å gi amnesti til korrupte politikere, sier Bulai til Aftenposten.

Han er sekretær i presidentskapet i det rumenske parlamentet.

Det sosialdemokratiske regjeringspartiet reagerer voldsomt på forhåndsdømmingen av Romanias lederegenskaper.

– Romania er tydeligvis under spesiell overvåking fra Brussel. Vi blir behandlet som annenrangs-EU-land, sier Mihai Fifor fra det sosialdemokratiske regjeringspartiet.

– Vi finner oss ikke lenger i å bli skjelt ut og holdt i ørene for ting som skjer overalt i Europa.

Her er listen over noen av problemene og skandalene som rir landet:

1. Statsministeren soner betinget dom

Vadim Ghirda/ AP/ NTB scanpix

Romanias sterke mann, Liviu Dragnea, soner en betinget dom på to år for valgfusk. Han leder det sosialdemokratiske partiet PDS, men kan altså ikke være statsminister.

Den oppgaven er nå overlatt til Viorica Dancila, som har vært statsminister siden januar 2018.

Dragnea har i tillegg en dom for korrupsjon på tre og et halvt år fra i sommer, men dommen er ikke rettskraftig.

2. Vil gi amnesti til alle korrupsjonstiltalte

Dessuten jobber Dragnea og hans parti PDS for å endre lovverket som skal gi amnesti til tidligere korrupsjonsdømte politikere.

Som om ikke det var nok: Dragnea kom til makten i 2016 på et valgprogram som blant annet gikk inn for å avkriminalisere korrupsjon.

Folkevalgte Iulian Bulai sier at det er en spent stemning i Romania fordi det er varslet at regjeringen skal komme med det omstridte hastevedtaket om amnesti innen midten av januar.

Stoyan Nenov/ Reuters/ NTB scanpix

3. Et evig demonstrasjonstog

Det siste året har den rumenske hovedstaden i perioder sett ut som et evig demonstrasjonstog.

Regjeringen skjelte ut utenlandsrumenerne som «tiggere, tyver og horer». Kampen mot korrupsjon får det til å koke over.

– Vi har hatt de største protestene sine revolusjonen, sier Bulai.

Han peker på den store utskiftningene av politikere etter valget og at tilliten til regjeringen har falt som en stein.

– Vi ønsker ikke å bli styrt av tyver, ropte demonstrantene i julen.

Da var tusenvis samlet foran Revolusjonsplassen i hovedstaden, stedet hvor diktatoren Nicolae Ceausescu flyktet i sitt helikopter de dramatiske romjulsdagene i 1989.

Vadim Ghirda/ AP/ NTB scanpix

4. Arven fra kommunismens mest stormannsgale

Demonstrasjonene i julen var også til minne om dem som mistet livet i de dramatiske revolusjonsdagene i 1989. 1.140 mennesker ble drept i sammenstøtene med Ceausescus sikkerhetsstyrker.

– Rumenerne som ble drept i juledagene i 1989, gjorde det i et håp om at Romania måtte bli et fritt og demokratisk land. Vi vil ikke tilbake til den perioden, fortalte en av demonstrantene, Oana Solomon, til nyhetsbyrået AP.

Radu Sigheti/ Reuters/ NTB scanpix

Men nesten 30 år etter at østblokkens mest stormannsgale og brutale diktator falt, minnes han som en helt av enkelte.

Nicolae Ceausescu og hans like stormannsgale kone, Elena ble henrettet 1. juledag 1989 etter en summarisk rettssak.

Rumensk tv/ Reuters/ NTB scanpix

Det var første gang rumenerne med egne øyne fikk se den luksus han og hans familie hadde levd under i presidentpalasset.

Vadim Ghirda/ AP/ NTB scanpix

5. De unge rømmer landet

Stoyan Nenov/ Reuters/ NTB scanpix

Omtrent 20 prosent av rumenerne – fire millioner – bor i utlandet. Romania er sammen med Bulgaria det EU-landet hvor «hjerneflukten» er mest dramatisk. Det er de unge og velutdannede som drar.

Men dette året har mange returnert for å delta i protestene. I august meldte flere byråer at mange brukte ferien sin for å kjempe mot det de ser som en korrupt regjering i hjemlandet.

Det grenseløse Europa: Da grensene ble åpnet, kunne folk bosette seg der de ville. Det har fått store konsekvenser noen steder.

6. Et av Europas mest korrupte land

Romania havner på 59. plass på Transparency Internationals korrupsjonsindeks der 180 land er med. Bare Bulgaria og Ungarn har dårligere skår blant EU-land.

Før jul kom EU-kommisjonen med en knusende rapport der den slår alarm om at utviklingen går i feil retning. Kommisjonen frykter både for domstolenes uavhengighet og for at nye lovendringer skal gjøre situasjonen verre.

Financial Times skriver at Romania som formannskapsland blant annet vil få i oppgave å starte høringene om Polen og Ungarn bryter EUs grunnleggende verdier. Samtidig blir altså Romania anklaget for å gå i feil retning.

7. Nesten fattigst i EU

Vadim Ghirda/ AP/ NTB scanpix

Romania er et av EUs fattigste land. Bare nabolandet Bulgaria og Kroatia scorer lavere på kjøpekraft når man ser på bruttonasjonalprodukt pr. innbygger. Mens snittet i EU er 27 700 euro pr. person ligger det på 8 700 i Romania.

Men selv om Iulian Bulai er bekymret for det som skjer i hjemlandet, understreker han at formannskapsvervet først og fremst er symbolsk, og at EU ikke står og faller på hvilket land som har formannskapet.

Og rumenere er også blant folkene som er mest begeistret for å være med i EU.

– Vi et land med veldig høy EU-entusiasme. Vi er «all in» i prosjektet, sier Bulai.