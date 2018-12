De fleste drepte er ansatte ved Arbeids- og sosialdepartementet, sier talsmann Najib Danish i innenriksdepartementet tirsdag. 357 andre ansatte ble evakuert.

Angrepet startet da en bil som ble kjørt av en selvmordsbomber, ble sprengt i luften utenfor Arbeids- og sosialdepartementet. Tre væpnede menn stormet flere regjeringsbygninger idet de ansatte gikk for dagen.

Alle de tre angriperne er drept. En politimann ble også drept.

Angrepet skjedde få timer etter at Pakistans utenriksminister Shah Mahmood Qureshi befant seg i Kabul for å diskutere fred i Afghanistan. Ministeren har fordømt angrepet.

Pakistan er en aktiv part i forhandlingene mellom USA og Taliban som fant sted forrige uke. USAs president Donald Trump har kunngjort at USA trekker 7.000 soldater ut av Afghanistan.

Ingen har foreløpig tatt på seg ansvaret for angrepet, som er det 22. i Kabul siden januar i år, og et av de mest dødelige. I alt er 510 mennesker drept og over tusen såret i disse angrepene.