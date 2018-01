– Etter FSBs versjon har Frode Berg utelukkende sendt penger som skulle være belønning til russiske statsborgere som sendte penger til Norge, sier advokat Ilja Novikov.

For første gang på 17 dager fikk den spionanklagede nordmannen Frode Berg møte sin advokat i fengselet i ettermiddag.

TIdligere har anonyme FSB-kilder og russiske medier hevdet at den pensjonerte grenseinspektøren «tatt på fersken». Nå avvises dette kategorisk av Berg og hans russiske advokat.

– Heller ikke FSB påstår at Berg har mottatt hemmelige dokumenter. De hevder at han var kurer som arbeidet en vei - fra Norge til Russland, sier Bergs russiske advokat Ilja Novikov til Aftenposten utenfor det beryktede FSB-fengselet Lefortovo.

– Berg møtte heller ingen mistenkte personer da han var i Moskva, sier Novikov.

Berg ble arrestert av FSB like ved hotell Metropol i Moskva 5. desember. Siden har han sittet innesperret i FSB-fengselet.

Krever åpen rettsak

De nye opplysningene kommer frem i rettsdokumentene som ligger til grunn for fengslingen av nordmannen, ifølge Bergs russiske advokat.

Det er først nå at nordmannens advokat har fått lov til å se dokumentene og diskutere det med sin klient.

Nå krever nordmannens forsvarere at det neste rettsmøtet, som er fastsatt til 23. januar, skjer for åpne dører.

– Retten og FSB har ikke grunnlag for å holde møtet bak lukkede dører. Av domstolens beslutning om å starte etterforskning av Berg fremgår det at Berg selv ikke har kjennskap til noen militære hemmeligheter, sier Novikov.

23. januar skal domstolen i Moskva behandle Bergs anke på fengslingen.

Holder fortsatt navnene på to nordmenn hemmelig

I Lefortovo-fengselet fredag snakket Novikov og Berg mer om detaljene rundt hva som skjedde før arrestasjonen.

Ett av de viktigste ubesvarte spørsmålene er hvem de to norske statsborgerne er, som ba Berg ta med 3000 euro til Moskva.

– Vi har gitt navnene til Bergs norske advokat. Inntil videre vil vi ikke si noe mer om hvem de er, sier Novikov.

Han holder det fortsatt åpent at de to nordmennene kan ha vært en del av en etterretningsoperasjon, eller om de deltok i en provokasjon i regi av FSB for å lokke Berg i en felle.

Med unntak av et kort møte 26. desember, var dette første gang Berg fikk ha en lengre samtale med sin russiske advokat.

– Det har vært noen veldig tunge uker for Berg, sier Novikov.

– I praksis er det ingen han kan kommunisere med. Han har heller ikke fått snakke med familien sin.

Avviser påstander i russiske medier

Først denne uken fikk Bergs advokat se dokumentene som lå til grunn for fengslingen av nordmannen. Novikov mener dette gir et ganske annet bilde enn det som har kommet frem i russisk og norsk presse.

– Når ikke en gang FSB mener at han mottok noen hemmeligheter, bør ikke domstolens møte være lukket, sier Novikov.

– Dette er en helt annen situasjon enn hvis Berg skulle være anklaget for å frakte dokumenter fra Russland til Norge. Da kunne de insistert at han satt på informasjon i hodet sitt som ikke burde komme på avveie. Men selv ikke etter FSBs versjon, som vi for øvrig bestrider, er det slik.

Alle opplysninger i saken er hemmeligstemplet, og hverken norske eller russiske myndigheter har kommentert detaljene i saken.

Bergs advokat er også underlagt taushetsplikt, og han risikerer streng straff hvis han røper noe FSB har hemmeligstemplet.

Slik svarer Berg på anklagene

Frode Berg kom med nattflyet til Moskva 4. desember.

Han har selv tidligere sagt til sin advokat at han hadde med 3000 euro og to konvolutter til Moskva som en vennetjeneste for to norske statsborgere som ba ham om hjelp.

– Jeg har vært naiv, sa Berg.

– Han ble lurt i en felle, mener Novikov.

Advokatene til de over 100 fangene i FSB-fengselet har bare mulighet til å møte sine klienter hver fredag. Det er bare fem møterom i Lefortovo, og dermed får ikke alle forsvarerne treffe sine klienter selv om de ønsker det.

Alt er overvåket av FSB, noe som gjør det umulig for Berg å snakke konfidensielt med sin advokat.

På forhånd må Novikov og de andre advokatene trekke lodd om rekkefølgen.