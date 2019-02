Tirsdag formiddag, kun noen timer etter at bombefly fra India for første gang siden 1971 hadde rammet mål i den pakistanskkontrollerte delen av Kashmir, la en talsmann for det indiske forsvaret ut et dikt på Twitter:

«Hvis du er medgjørlig og høflig overfor fienden, vil han anse deg som en feiging», lød ett av versene.

Ordene «medgjørlig» og «høflig» er på ingen måte passende beskrivelser av hva som skjer mellom India og Pakistan for tiden.

Det indiske bombeangrepet tirsdag morgen er en kraftig opptrapping av en konflikt som har eskalert de siste ukene.

Fakta: Kashmir Kashmir ligger nordvest på den indiske halvøya og ved foten av fjellregionen Himalaya. Landområdet er på vel 222.000 kvadratkilometer, litt mindre enn Storbritannia. Rundt 11 millioner mennesker bor i regionen, hvorav 75 prosent i de indiskstyrte områdene. Tre fjerdedeler av befolkningen er muslimer, de fleste andre hinduer. Kashmir var et selvstendig fyrstedømme da den britiske kolonien India i 947 ble delt i to, og det muslimske Pakistan og det hindudominerte India fikk sin selvstendighet. Det brøt ut krig mellom statene om råderetten over Kashmir, og FN-forhandlinger førte i 1948 til at Kashmir ble delt. India kontrollerer knapt halvparten av området, Pakistan en tredjedel, og resten er innlemmet i Kina. India har innlemmet området landet kontrollerer, i en egen delstat, Jammu og Kashmir. Ifølge avtalen skulle det holdes folkeavstemning om Kashmirs fremtid, men India har i alle år motsatt seg dette.

Totalt ulike versjoner om hva som skjedde

Hva som faktisk skjedde i bombeangrepet, avhenger av hvem du spør:

Indias utenriksminister hevder at de bombet en treningsleir for terrorgruppen Jaish-e-Mohammed (JeM) og at de drepte «et veldig stort antall» terrorister.

Pakistanske forsvarsledere, på sin side, hevder at de indiske bombeflyene ble jaget vekk så fort de krysset grensen og at de ikke rakk å bombe noe annet enn litt buskas på veien tilbake.

Payload of hastily escaping Indian aircrafts fell in open. pic.twitter.com/8drYtNGMsm — Maj Gen Asif Ghafoor (@OfficialDGISPR) February 26, 2019

Uansett hva som ble rammet, har bombetoktet pisket opp stemningen på begge sider av en konflikt som har ligget latent i flere tiår.

Tirsdag ettermiddag hintet generalmajor Asif Ghafoor i den pakistanske hæren om at siste ord ikke er sagt i konflikten.

– Nå er det deres tur til å vente på vårt svar, sa han i en advarsel til nabolandet.

Fayaz Aziz, Reuters / NTB scanpix

– Folk i India krever reaksjon mot Pakistan

Det indiske angrepet skjedde nesten to uker etter at rundt 40 indiske soldater ble drept av en selvmordsbomber i den indiske delen av Kashmir. Terrorgruppen Jaish-e-Mohammed, som er basert i Pakistan, påtok seg ansvaret for angrepet.

I tiden etter selvmordsangrepet har både politikere og folk flest i India vært tydelige på behovet for å slå tilbake mot terrorgruppen, sier den norske stortingsrepresentanten Himanshu Gulati (Frp). Han er i Punjab-provinsen i det nordvestlige India, like ved grensen til Pakistan, i forbindelse med et bryllup.

– Både politikerne og folk jeg snakker med her, virker samstemte i et krav om at Pakistan måtte få en beskjed om at det ikke er greit å la slike terrorgrupper få operere fritt, sier han.

Gulati understreker at raseriet ikke ser ut til å være rettet mot pakistanere eller muslimer generelt, og at tirsdagens bombeangrep i liten grad er noe som preger hverdagen i grenseområdet der han befinner seg.

– Folk har levd med denne konflikten hele livet. Mange er rasende over det de opplever som Pakistans støtte til terrororganisasjoner, men jeg merker ikke noen tegn til krigsfrykt, sier han.

Indian Foreign Secretary Vijay Gokhale on Tuesday confirmed that India “struck the biggest training camp of Jaish-e-Mohammed in Balakot.”

Read full statement given by Foreign Secretary herehttps://t.co/SKa5MPV8Cc — The Hindu (@the_hindu) February 26, 2019

Amit Dave, Reuters / NTB scanpix

To atommakter med dårlige kontrollmekanismer

Opptrappingen av konflikten i grenseområdet mellom India og Pakistan har fått internasjonale forskere til å vie regionen mye oppmerksomhet den siste tiden.

– Dette er ett av de aller farligste stedene i verden, sier forsker Kristian Berg Harpviken ved fredsforskningsinstituttet Prio.

Harpviken sier han har bekymret seg over situasjonen i Kashmir i lang tid.

– Grunnen er at det dreier seg om en kombinasjon av en eksistensiell krise og at terskelen for våpenbruk er betydelig lavere enn de fleste andre steder i verden.

Både India og Pakistan har taktiske atomvåpen. Fordi landene grenser til hverandre, er det følgelig veldig kort varslingstid for et eventuelt angrep, forklarer Harpviken.

– I tillegg er det grunn til å bekymre seg for at hvert land har for dårlige kontrollmekanismer på beslutningene.

Harpviken mener situasjonen i Kashmir har vært anspent lenge, men at relasjonene er blitt gradvis verre de siste to årene.

– At India nå går til det steg å engasjere luftforsvaret sitt, er svært dramatisk. Det har vært alvorlige trefninger på flere tidspunkter etter 1971, men dette har helt andre dimensjoner, sier Harpviken.

Anjum Naveed, AP / NTB scanpix

Valgkampen kan gi Modi grunn til å mobilisere

Det er riktignok viktig å huske på at India er på vei inn i en nasjonal valgkamp, påpeker Harpviken. Han får støtte fra utenriksforsker og forfatter Asle Toje.

– Modi syntes en stund å ha bestemt seg for å bedre relasjonene med Pakistan, forklarer Toje.

Dan P. Neegaard

Men i India er det politisk populært å kjøre en hard linje overfor Pakistan.

– Foran dette valget har Modi ganske dårlige kort på hånden. Han står i fare for å miste flertallsmakten, noe som bidrar til å forklare hvorfor han nå velger å bruke militærmakt som diplomati med andre midler.

Toje påpeker at inderne ikke alltid har reagert så kraftfullt i lignende situasjoner.

– Etter terrorangrepet i Mumbai i 2008 viste India en forbilledlig tilbakeholdenhet, på tross av at de også den gangen anså terroristene som sponset av Pakistans myndigheter.

India og Pakistan: – Lilleputt mot storebror

Både Toje og Harpviken understreker at det er en vesentlig maktubalanse i forholdet mellom India og Pakistan.

– Her har vi å gjøre med to stater som ikke er i samme vektklasse, sier Toje.

Ubalansen reflekteres i befolkningen, i størrelse på territorier og i forskjellene i økonomisk vekst.

– India er gradvis blitt sterkere de siste årene, både i militær slagkraft og i politisk innflytelse. Det er snakk om en lilleputt og en storebror i dette forholdet nå, sier Harpviken.

Mens Pakistan til en viss grad fortsatt er en pariastat, er India en regional stormakt på vei inn på den internasjonale arenaen, mener Harpviken. I takt med denne utviklingen har India gradvis vendt sin oppmerksomhet fra Pakistan til Kina.

Bikas Das, AP / NTB scanpix

– Ingen av sidene er forberedt på krig

Også Toje mener dette preger dynamikken i forholdet.

– Pakistans atomvåpen peker på India, mens Indias peker på Kina. Sånn sett står de i en lås. Men vi må hele tiden være på vakt for om disse to statene har den modenheten som trengs for å ha atomvåpen, sier han.

Toje tror likevel ikke det er sannsynlig at konflikten vil eskalere ytterligere på nåværende tidspunkt.

– Ingen av sidene er forberedt på krig, og begge landene ville få store problemer dersom en fullskala krig skulle bryte ut. Selv om India sannsynligvis ville vunnet, har landet store hull i sitt forsvar. Pakistan har på sin side lite å vinne på en ny krig lik den i 1971.