Putin lover Øst-Ghouta fem timer uten bombing daglig

Russlands utvanning av den foreslåtte våpenhvilen møter kraftig kritikk.

Flere hundre tusen sivile venter fortvilt på våpenhvilen i Øst-Ghouta. Den enstemmige FN-resolusjonen har vært tomme ord siden den ble vedtatt lørdag for at nødhjelp kunne bringes inn og syke og sårede hentes ut.

Over 550 sivile er drept i de syriske regjeringsstyrkenes fly- og artilleriangrep mot Øst-Ghouta den siste uka. Minst 130 av dem var barn, ifølge eksilgruppa SOHR.

Fra 9 til 14

Russlands president Vladimir Putin har vært under internasjonalt press for å få sin allierte i Damaskus til å iverksette FN-resolusjonen.

Putins svar er en egen plan i møte med et av de verste blodbadene i Syrias sju år lange konflikt.

– På ordre fra den russiske presidenten vil det fra 27. februar være humanitær pause i kampene mellom klokka 9 og 14, med mål om å unngå sivile tap i Øst-Ghouta, sier forsvarsminister Sergej Sjoigu uten å oppgi noen sluttdato.

«Kynisk spill»

Russland driver et kynisk spill, mener Storbritannias FN-ambassadør Jonathan Allen. Mandagens kunngjøring viser ifølge Allen at russerne er i stand til å iverksette Sikkerhetsrådets vedtak om en landsomfattende våpenhvile for Syria – dersom de ønsker det.

Heller ikke Sveriges utenriksminister Margot Wallström er imponert over det russiske påfunnet, som hun kaller upassende.

– Man burde i stedet se til å få i stand denne våpenhvilen og gi tilgang til ambulanser og hjelpemannskaper. Det skylder vi alle dem som lider i krigen akkurat nå, sier Wallström ifølge nyhetsbyrået TT.

«Humanitære korridorer»

Russland, som kriger på det syriske regimets side, har så langt nektet for at luftangrepene mot den beleirede enklaven Øst-Ghouta har krevd sivile liv. Russerne hevder alle angrep er rettet mot folk med bånd til såkalte terrorister. Ifølge syriske regimemotstandere har russiske fly stått bak flere av angrepene den siste uka.

Den russiske forsvarsministeren sa mandag også at såkalte humanitære korridorer vil opprettes slik at sivile kan forlate enklaven.

– Slik kan sivile uhindret få vende tilbake til sine hjem og starte gjenoppbyggingen av sine sivile liv, sa ministeren.

Såkalte humanitære pauser skal også innføres i grenseregionen Al-Tanf sør i Syria, samt i Rukban nær grensa til Jordan, ifølge Sjoigu.

«Helvete på jord»

FNs generalsekretær António Guterres krever øyeblikkelig stans i kamphandlingene i Øst-Ghouta. Han kaller den opprørskontrollerte enklaven «et helvete på jord».

– En slik resolusjon gir bare mening dersom den på effektivt vis blir realisert, sa Guterres da han mandag åpnet årets hovedsesjon i FNs menneskerettsråd i Genève.

– Jeg forventer at resolusjonen straks blir iverksatt, sa Guterres, som understreker behovet for å bringe inn nødhjelp og evakuere syke og sårede fra det beleirede området.

Bakkeoffensiv

Men mandag begynte syriske regjeringsstyrker en bakkeoffensiv mot Øst-Ghouta. Offensiven skal være rettet mot byen Harasta. Flyangrepene fortsatte søndag og mandag, om enn med noe forminsket styrke.

Blant bombingens siste ofre var ni medlemmer av samme familie. De ble drept da huset deres i Douma, den viktigste byen i Øst-Ghouta, ble bombet av regimet natt til mandag, opplyser eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Totalt 22 sivile, blant dem sju barn, ble drept mandag, ifølge SOHR.