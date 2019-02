Snart slutt på fri fart for frie, tyske borgere?

Man må tilbake til oljekrisen på 1970-tallet for å finne en periode med fartsbegrensning på autobahn. Siden har bilistenes slagord «fri fart for frie borgere» stått støtt, og det er ikke uvanlig at folk kjører med en hastighet på over 200 kilometer i timen.

Fri fart på autobahn er for tyske bilister like selvsagt som retten til å bære våpen i USA.

– Autobahn er nærmest myteomspunnet. Den er et symbol for fremgang og modernisering, og er også sterkt tilknyttet frihet. Dessuten finnes det en praktisk side. Mange bilpendler i Tyskland, sier Thomas Sommerer, som er dosent i statsvitenskap ved universitetet i Stockholm, til TT.

Utslipp og klimamål

De siste ukene har en gammel debatt om fartsgrense på autobahn kommet til overflaten igjen. Den settes i sammenheng med at Tyskland må redusere utslipp fra transportsektoren og for å oppfylle EUs utslippsmål. Samtidig må landet ta hensyn til den viktige bilindustrien.

Et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg er dannet for å finne en løsning. Utvalget foreslår høyere drivstoffavgifter og slutt på avgiftsfordeler for dieselbiler. Men forslaget som virkelig gjør at mange tyskere setter kaffen i vrangstrupen, går ut på å begrense hastigheten på autobahn til 130 kilometer i timen.

Ekspertene mener disse tiltakene samlet sett vil kunne gjøre at man oppnår halvparten av utslippsreduksjonen som trengs, ifølge Reuters, som har fått sett utkastet.

Følsomt tema

Samferdselsminister Andreas Scheuer kommer fra Bayern, der både BMW og Audi holder til. Han mener ekspertenes forslag er i strid med all sunn fornuft.

En talsperson for regjeringen i Berlin har riktig nok understreket at utkastet kun befinner seg på forslagsnivå og at Tyskland fortsatt er langt unna å innføre hastighetsbegrensninger på autobahn.

Ekspertenes sluttrapport blir presentert i mars.

– Dette er svært følsomt. Den tyske bilindustrien har havnet i krisetilstand etter dieselskandalen og kjøreforbudet for dieselbiler i storbyer. Det kan delvis forklare den veldig aktive motstanden mot fartsbegrensningen, som er et viktig symbolspørsmål for bilindustriens innflytelsesrike lobbyorganisasjoner, sier Sommerer.

– Dessuten bruker partier som AfD spørsmålet som et argument for hvordan eliten prøver å begrense innbyggernes handlefrihet, sier Sommerer videre.

Delte meninger

Miljøvernerne representerer et annet syn. De trekker fram både miljø- og sikkerhetssider som mulige positive effekter av fartsgrenser. Cem Özdemir, som sitter i Forbundsdagen for miljøpartiet Die Grünen, mener det er fornuftig å innføre fartsgrenser.

Ifølge en spørreundersøkelse fra meningsmålingsinstituttet Emnid svarer 52 prosent at de kan tenke seg fartsbegrensning på mellom 120 og 140 kilometer i timen på autobahn. 46 prosent er imot.

– En annen forklaring på at spørsmålet nå dukker opp igjen er miljøpartiets fremgang i Tyskland, og den bredere klimadebatten. Jeg er ikke overrasket over at det er stor støtte for fartsbegrensninger. Men den andre parten er veldig organisert og høylytt, sier Sommerer.

– Jeg tror ikke at forslaget kommer til å bli virkelighet, sier han.