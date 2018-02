FN har funnet 206 selskaper som opererer i israelske bosetninger

De fleste av selskapene er enten israelske eller amerikanske, opplyste FNs menneskerettighetskontor onsdag. Ingen av selskapene er foreløpig navngitt.

Både Israel og USA har forsøkt å stanse offentliggjøringen av listen ettersom de frykter at selskapene vil bli rammet av en internasjonal boikott hvis navnene deres blir kjent. De kaller listen en svarteliste og sier de er tegn på den antiisraelske partiskheten i FN.

Ifølge FN har 64 av selskapene så langt blitt kontaktet. Først når alle 206 er kontaktet, vil selskapenes navn bli offentliggjort. 143 av selskapene er israelske, 22 amerikanske og de øvrige fra 19 andre land, blant andre Tyskland og Nederland.

Tilsammen 115 selskaper ble fjernet fra prosessen etter at deres virksomhet ble funnet å ikke være klanderverdig.

Kritiske

Israel og USA har vært svært kritiske til at FNs menneskerettighetsråd i 2016 vedtok å utarbeide listen. I henhold til resolusjonen skulle det lages en database over selskaper som er engasjert i virksomhet i de ulovlige bosetningene eller til støtte for dem.

– Støtter okkupasjonen økonomisk

FNs menneskerettighetskontor OHCHR peker i sin rapport på at brudd på menneskerettighetene i forbindelse med bosetningene er omfattende og rammer alle deler av palestinsk liv.

Rammer menneskerettighetene

OHCHR peker på innskrenkninger av bevegelsesfriheten, religionsfriheten, utdanning og eiendomsretten til land som rammer palestinerne både i Øst-Jerusalem og på Vestbredden.

Boikott mot Israel er symbolpolitikk fra LO

– Selskaper spiller en sentral rolle i å fremme bosetningene og å vedlikeholde og utvide dem, skriver OHCHR og antyder at de gjerne kan vurdere om det er mulig å drive virksomhet i de okkuperte områdene på en måte som respekterer menneskerettighetene.

– Det er vanskelig å forestille seg at disse firmaene følger gjeldende retningslinjer og folkeretten, sier OHCHR.