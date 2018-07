Advokat: – Nytt fengslingsmøte for Frode Berg onsdag

Ilja Novikov skriver på Facebook tirsdag at en domstol i Moskva skal ta stilling til fengslingsforlengelse onsdag klokken 12.

I begynnelsen av mai ble fengslingen av den norske 62-åringen forlenget med tre måneder. Berg anket avgjørelsen, men fikk ikke medhold. Novikov sa i forbindelse med ankebehandlingen at han trodde Berg ville bli sittende i fengsel i minst ett år.

– Han må trolig vente til avgjørelsen av rettssaken og anken, og bare etter det kan vi håpe på en politisk avgjørelse. Jeg tror Frode Berg har minst ett år foran seg i fengsel før han kan ha noen mulighet for å bli løslatt, sier han.

Novikov tror det er en mulighet for at etterforskningen av saken vil være avsluttet i løpet av vinteren.

– Hvis saken kommer opp for retten i for eksempel desember, kan vi vente en dom i januar og en anke i mars eller april. Før det er muligheten for at han blir benådet utelukket. Bare dømte personer kan bli benådet, sa Novikov i juni.

Frode Berg er tidligere grenseinspektør fra Kirkenes. Han ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember i fjor. Han er anklaget for spionasje og har selv innrømmet å ha jobbet for norsk etterretning.