Tysklands regjering klar med plan for innstramming av asylpolitikken - vil lage retursentre på grensen

Planen skulle egentlig legges fram for fire uker siden.

Framleggelsen ble da utsatt fordi statsminister Angela Merkel ikke ville godta å avvise migranter og flyktninger ved Tysklands grenser dersom de allerede er registrert i andre europeiske land, noe Seehofer gikk inn for.

Krisen ble avverget etter enighet om tiltak som var spiselige for alle de tre partiene i statsministerens koalisjon – Merkels CDU, søsterpartiet CSU i Bayern og sosialdemokratiske SPD. Det er disse tiltakene Seehofers plan omhandler. Seehofer er leder i kristenpartiet CSU.

Sentre ved grensen

– Denne planen er del av en inntrengende og nødvendig reversering av tysk asylpolitikk, sa Seehofer da han la fram planen tirsdag.

Den 63 punkter lange planen tar blant annet for seg sentre ved den tyske grensen mot Østerrike der migranter og flyktninger kan holdes før de returneres til det europeiske landet de allerede er registrert i. Dette forutsatt at Tyskland har inngått en bilateral avtale om retur med landet, noe som var et krav fra både CDU og SPD.

– Et nytt grenseregime, kaller Seehofer det.

Seehofer hadde også opprinnelig foreslått lukkede sentre, noe SPD nektet å gå med på.

– Marshall-plan for Afrika

Seehofers plan åpner for at tysk politi kan gjennomføre tilfeldig sjekk av asylsøkere som allerede er i landet. Under presentasjonen tirsdag sa han også at flyktninger må regne med å bli avkrevd samarbeid ved ny gjennomgang av søknadene om opphold dersom situasjonen i hjemlandet skulle endres. I motsatt fall kan de risikere straff, sa han.

KAI PFAFFENBACH

Straff venter også dem som er dømt for kriminelle handlinger, og det blir satt krav til at asylsøkere må samarbeide langt mer i arbeidet med å bekrefte deres identitet. Enhver asylsøker som hevder å leve med trusler i hjemlandet, og som så drar hjem til sitt hjemland mens søknaden fortsatt er under behandling, vil få sin søknad avvist, sa Seehofer.

Planen tar for seg utviklingshjelp til visse partnerland, i form av det Seehofer kaller «Marshall-plan for Afrika». Målet er å oppfordre potensielle migranter til å holde seg i sine hjemland ved å bedre de økonomiske forholdene der.

EU-tiltak

Planen omhandler felleseuropeiske tiltak det ble enighet om på EU-toppmøtet i slutten av juni.

Blant disse tiltakene er at EU skal opprette et nettverk av såkalte kontrollerte sentre i medlemsland langs middelhavskysten.

Der skal det gjøres en første siling av flyktninger og migranter som settes i land, før de som har rett til asyl, skal bli omfordelt til andre medlemsland for videre oppfølging. Dette skal imidlertid skje på frivillig basis.

Kritikk

Høyrepopulistene Alternativ for Tyskland (AfD) kritiserte Seehofers plan tirsdag og sa den ikke vil endre på noe som helst.

Ledelsen i SPD uttalte seg også kritisk og sa Seehofer må slutte med å reforhandle koalisjonsavtalen og heller holde seg til det som regjeringspartiene SPD, CDU og CSU har blitt enige om. Seehofer bør skrinlegge sin oppføring av sommerteater, uttalte SPD-ledelsen.

Seehofer møter onsdag sin italienske motpart Matteo Salvini i Innsbruck i Østerrike, i forkant av EUs innenriksministermøte der. Det er da ventet at saken blir sentral i samtalene mellom de to.