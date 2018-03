Mueller har nærmer seg Trump. Nå har han begynt å grave i presidentens pengehemmeligheter.

Penger har stått sentralt i de siste avsløringene om Russland-etterforskningen. Torsdag ble det kjent at spesialetterforsker Robert Mueller har sendt en rettsordre til president Donald Trumps eierselskap for å få utlevert dokumentasjon. Rettsordren inkluderer dokumenter relatert til Russland, skriver The New York Times.

Muellers etterforskning ser ut til å bevege seg stadig nærmere presidentens forretningsimperium. I fjor sommer sa Trump at dette var en «rød linje» som Mueller ikke burde overstige.

Det er viktig å huske på noen fakta i denne sammenhengen:

Trump-imperiet er familieeid. President Donald Trump har ikke solgt seg ut, men har overlatt den daglige driften til sine sønner. Trump nektet å offentliggjøre sine skattepapirer.

Dette betyr at Trump fortsatt er tett knyttet til familieselskapet, og at offentligheten fortsatt vet svært lite om presidentens gjeld, plassering av penger og forretningsforbindelser. Dette gjør dessuten at Trump er i en særstilling: ingen president i moderne historie har vært i en lignende posisjon og dermed så sårbar for interessekonflikter.

Trump ser ut til å styrke sitt juridiske lag. Presidenten har de siste dagene hatt møter med Emmett Flood, juristen som håndterte Bill Clintons sak da han ble stilt for riksrett.

Blir du forvirret av Russland-saken? I denne tidslinjen får du oversikten:

Tvang og frivillighet

Trump-selskapet har tidligere utlevert dokumentasjon frivillig til parallelle etterforskninger som pågår i Kongressen. Trumps valgkamporganisasjon har også bidratt med dokumenter og e-poster.

«Trump-organisasjonen samarbeider fullt ut med alle etterforskninger, også spesialetterforskeren, og har gjort det siden juli 2017. Vi svarer på deres henvendelser», sa en av Trumps advokater, Alan Futeras, i en uttalelse.

Dette er imidlertid første gang presidentens forretningsimperium har fått en rettsordre om å utlevere dokumenter, ifølge The New York Times. Trump sa i fjor sommer at han mente det var utenfor Muellers mandat å pirke i hans forretninger. Presidentens advokat Jay Sekulow sa til The New Yorker at det ville føre til en reaksjon og muligens protest fra presidenten.

– Jeg vil være veldig tydelig her: En eiendomstransaksjon er utenfor det legitime spekteret av etterforskningen, sa Sekulow.

Noen mener det kan føre til at presidenten vil prøve å gi Mueller sparken.

Stephanie Keith / Reuters

Trumps russiske pengeforbindelser

Trump arrangerte en Miss Universe-konkurranse i Moskva i 2013, men har tidligere sagt at han ikke har noen eiendom eller forretninger i Russland. Det forelå planer om å bygge et Trump Tower i den russiske hovedstanden, men planene ble aldri noe av. Trump var også i kontakt med russere om investeringsmuligheter da han var nær konkurs i 1996, ifølge Bloomberg News.

Men Trump har også hatt forretningsforbindelser med russere og østeuropeiske oligarker i andre land. Han fikk millioner av dollar for å låne navnet sitt ut til en eiendomsavtale i Georgia, der en oligark fra Kasakhstan bladde opp pengene. Oligarken har bånd til Vladimir Putin.

I Florida har minst 63 russiske oligarker og medlemmer av den rike eliten kjøpt seg inn i Trump-eiendommer til en verdi av 800 millioner kroner, ifølge en undersøkelse fra Reuters i fjor høst. Russiske milliardærer har også brukt mye penger på å kjøpe leiligheter i Trump Tower i New York.

Trump Soho, et eiendomsprosjekt New York, ble bygget sammen med Bayrock, et selskap eid av Tevfik Arif. Han er utdannet i Moskva og jobbet 17 år i det sovjetiske handelsdepartementet.

Den russiskfødte forfatteren og professoren Seva Gunitsky har lenge hevdet at Trump-universets forbindelser til Russland først og fremst handler om penger. Gunitsky sa i et intervju med Aftenposten i desember at forbindelsene mellom Trump og flere oligarker går flere tiår tilbake i tid, og at russerne har pøst penger inn i Trumps virksomheter.

– Avsløringene om de forskjellige personene i Trump-universet og deres forbindelser til Russland, dreier seg for det meste om penger. Jeg tror det politiske på mange måter er underordnet, det er ikke et mål i seg selv, men et redskap. Trump selv har gjennom sin karrière i all hovedsak vært opptatt av penger, sa Gunitsky