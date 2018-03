Tirsdag fikk utenriksminister Tillerson sparken og ble erstattet av CIA-sjef Mike Pompeo.

Forholdet mellom Donald Trump og USAs toppdiplomat har i lang tid vært preget av uro og mange rykter.

På en pressekonferanse tirsdag kveld norsk tid, sa utenriksminister Rex Tillerson ingenting om omstendighetene rundt sin avgang.

Han opplyste at embetsperioden hans varer frem til 31. mars, men at han vil delegere alle oppgavene han har hatt som utenriksminister innen tirsdagen er omme.

Han påpekte at USA må gjøre mer for å svare på det han beskriver som Russlands «problematiske oppførsel».

Professor ved American University i Washington D.C. Richard Benedetto, tror det muligens var Tillerson som hadde fått nok og dermed gikk av.

– De andre avsettelsene i Trump-administrasjonen har gjerne vært impulshandlinger. Trump er en impulsiv person, og hvis han virkelig ønsket å sparke Tillerson hadde det ikke kommet ut på denne måten, sier Benedetto til Aftenposten.

Trump og Tillerson var uenige fra dag én. Her er fem av de viktigste kranglene.

– Presidenten er alltid sjefen

American University

Benedetto har dekket amerikansk politikk som journalist i over 40 år. Han har blant annet jobbet som journalist i Det hvite hus under presidentperiodene til Ronald Reagan, George W.H. Bush, Bill Clinton og George W. Bush for USA Today. I dag er han professor.

Han tror ikke utnevnelsen av Pompeo som USAs nye toppdiplomat vil få noen stor påvirkning på amerikansk utenrikspolitikk.

– Presidenten er alltid sjefen. Utenriksministeren utfører politikken slik presidenten tillater det. Det er sjeldent vi ser utenriksministeren handle på egen hånd.

Så lenge Pompeo forholder seg til presidentens utenrikspolitikk og ikke ytrer uenighet med Trump, vil han kunne overleve.

Den amerikanske professoren tror Tillerson har roet bekymringer hos andre nasjoner.

– Han hadde en forståelse for hvordan han skulle opptre i rollen som diplomat. Slik gjorde han nok Trump mange tjenester, ved å myke opp språket og formidlingen av politikken til Trump, sier Benedetto.

Ingen overraskelse

Junge, Heiko / NTB scanpix

Geir Lundestad, professor i amerikansk historie og tidligere direktør ved Nobelinstituttet, er ikke overrasket over at Tillerson ikke lenger er en del av Trump-administrasjonen.

Han peker blant annet på at Tillerson aldri dementerte tydelig at han hadde beskrevet Trump som «åndssvak».

– Trump har tydeligvis vært misfornøyd med Tillerson. Men han har uttrykt misnøye over andre i administrasjonen, blant annet justisminister Jeff Sessions, og han er det fortsatt, sier Lundestad.

Kommentar fra Therese Sollien: Det mest overraskende med oppsigelsen av Tillerson er at det tok så lang tid.

– Trump er sin egen utenriksminister

Professor i statsvitenskap ved NTNU, Jennifer Leigh Bailey, mener Trump har valgt å erstatte en moderat stemme i administrasjonen med en mer høyrekonservativ politiker.

– Med Mike Pompeo får amerikanerne en politiker med bakgrunn fra Tea Party-bevegelsen.

Hun mener det er vanskelig å vurdere Tillersons rolle i Trump-administrasjonen, men påpeker at han over tid har mistet innflytelse.

– Trump har på mange måter vært sin egen utenriksminister. Allerede før Tillersons avgang har mange i utenriksdepartementet trukket seg på grunn av uenigheter med utenrikspolitikken til Trump, sier Bailey.

Hun tror andre land vil bli langt mindre beroliget av Pompeo enn av Tillerson.

JONATHAN ERNST / REUTERS

Erkjenner sine svakheter

Førsteamanuensis i amerikansk historie ved Universitetet i Oslo, Douglas Rossinow, sier heller ikke han forventer store endringer.

Han sier Tillersons oppgave ble gjort vanskeligere av at en rekke viktige ansettelser i utenriksdepartementet ikke ble gjort. Det vil ikke endre seg med ansettelsen av Pompeo, mener han.

Rossinow ser avsettelsen som et grep for å styrke Trumps posisjon hos sin base på høyre fløy, etter å ha erkjent at Tillerson fremsto som en for moderat politiker.

Han tror Pompeo vil måtte endre uttalelsene sine rundt russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget, hvor han har uttrykt bekymring.

– Trump har vært opptatt av å nedprioritere dette. Jeg blir veldig overrasket hvis Pompeo fortsetter å diskutere dette som utenriksminister, sier Rossinow.