Hundrevis deltok i ettårsmarkering i Charlottesville

Opprørspoliti var også på plass under demonstrasjonen, hvilket fikk en gruppe på omkring 200 aktivister til å flytte seg.

– Hvorfor har dere på opprørsutstyr? Det er ikke noe opprør her, ropte aktivistene lørdag kveld.

Kibiriti Majuto, koordinator for en studentgruppe som deltok i demonstrasjonen, sier at de flyttet seg for ikke å være «buret inne» av opprørspoliti. Hun mener politiet sviktet de antirasistiske demonstrantene under sammenstøtene i fjor.

– Politiet og Ku Klux Klan går hånd i hånd, sier Majuto.

Politiet opplyser at lørdagen har forløpt rolig, og at det ikke har blitt foretatt noen pågripelser på universitetet i forbindelse med markeringen.

Steve Helber / AP / NTB scanpix

Søndag er det ett år siden en gruppe hvite nasjonalister kalt Unite by Right organiserte en marsj i Charlottesville i delstaten Virginia. En motdemonstrant, Heather Heyer, ble påkjørt og drept da en mann pløyde inn i en folkemengde med antirasistiske demonstranter med bilen sin.

Marsjen i Charlottesville i 2017 utløste rene gatekamper mellom ulike borgerrettsgrupper på den ene siden og nynazister, Ku Klux Klan-tilhengere og andre rasistiske grupper på den andre.

Unite by Right arrangerer søndag en ny demonstrasjon, denne gangen foran Det hvite hus i Washington D.C. Myndighetene har skjerpet beredskapen for å kunne håndtere eventuelle sammenstøt mellom hvite nasjonalister og motdemonstranter.