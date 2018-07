Pakistans valgkommisjon bekrefter at Khan vant valget

Offisielle resultater viser at Khan gikk av med valgseieren fredag. Khan og partiet Tehreek-e-Insaf (PTI) vant 109 av de 272 setene i nasjonalforsamlingen. Det viser det offisielle resultat med 95 prosent av stemmene talt opp. Dette melder nyhetsbyrået AP. Nyhetsbyrået Reuters melder at Khan har vunnet 110 seter. For å oppnå flertall og mulighet til å danne regjering alene kreves det 137 seter.

Valget har gitt 63 seter til Pakistan Muslim League (PML). Partiets leder Shahbaz Sharif anerkjenner ikke nederlaget, og har anklaget Khan for valgjuks.

På tredjeplass ligger Pakistan People’s party (PPP) med 39 seter. Partiet ledes av Bilawal Bhutto Zardari, sønnen til tidligere statsminister Benazir Bhutto, som ble drept i et selvmordsangrep i 2007.

Resultatet fra de 20 siste setene er enda ikke fordelt.

Erklærte seg som vinner

Resultatene fra valget onsdag ble kraftig forsinket på grunn av tekniske problemer med tellesystemet, meldte Pakistans valgkommisjon. Stemmene måtte derfor telles manuelt.

Allerede før det offisielle resultatet var klart, erklærte Khan seg som vinner av valget. Den selverklærte vinneren kom torsdag med lovnader om et «nytt» Pakistan og forsikret nasjonen at han ville rydde opp i korrupsjonen «som spiser vårt land som en kreftsvulst».

Khan sa også at han vil gjenopprette balansen i forholdet til USA på en måte som tjener begge land.

Anklager om valgfusk

Khans fremste rival, Shehbaz Sharif, beskylder militæret for å ha hjulpet Khan til makten. Både han og flere andre partiledere har avvist resultatet ettersom de mener valget var preget av omfattende valgfusk og manipulering.

Sharif er broren til den korrupsjonsdømte og fengslede eksstatsministeren Nawaz Sharif, som gjorde et brakvalg for fem år siden.

Årsaken til at Khan er militærets favoritt, skal være at han ikke i samme grad som PMLN vil forsøke å kontrollere militæret.

Nawaz Sharif var også statsminister i to perioder på 1990-tallet, men regjeringen hans havnet i konflikt med militæret, og i 1999 ble han avsatt i et ublodig kupp ledet av generalen Pervez Musharraf.

Khan avviser anklagene om valgjuks, og kaller valget «det mest gjennomsiktige i historien».