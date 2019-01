En omkamp om brexit er nærmere enn noen gang. Drevet frem av kjendiser, forhatte politikere og champagne-sosialister.

– Jeg trodde ikke det kunne være mulig. Men nå begynner jeg å lure på om en ny folkeavstemning kan være den eneste utgangen ut av den brennende bygningen.

Det sier Tim Bale, professor og EU-ekspert ved Queen Mary University i London, til Aftenposten.

Bare timer før Det britiske underhuset skal stemme over Theresa Mays brexitavtale, den såkalte skilsmisseavtalen med EU, er det politiske dramaet mer fastlåst en noen gang.

Folkets favoritt

Det er ikke flertall for Mays brexitavtale. Og det er ikke flertall for noen andre alternativer heller.

Men to alternativer peker seg ut: En soft-brexitavtale, à la Norway Plus, eller en ny folkeavstemning. Senest i helgen kom en meningsmåling som viste at ny folkeavstemning er folkets favoritt.

Fakta: Dette er meningsmålingene I meningsmålingen, gjort for BMG Research for The Independent, ble velgerne spurt om foretrukket løsning om Mays avtale faller: Ny folkeavstemning: 46 prosent for, 28 prosent mot.

46 prosent for, 28 prosent mot. Forbli i EU : 45 prosent for, 39 prosent mot.

: 45 prosent for, 39 prosent mot. Reforhandle avtalen i Brussel: 44 prosent for, 34 prosent mot.

44 prosent for, 34 prosent mot. Tett tilknytning til EU, ala «Norway Plus» : 40 prosent for, 36 prosent mot.

: 40 prosent for, 36 prosent mot. Uten avtale: 35 prosent for, 45 prosent mot. Målingene viser samtidig at «vet ikke» prosenten er skyhøy i alle alternativene og at uansett forslag er landet splittet i to. Forrige søndag ble det hittil største brexit-undersøkelsen siden folkeavstemningen publisert. I målingen, utført av YouGov blant 25.000 respondenter, var 53 prosent for en ny folkeavstemning og 47 prosent imot. Dette etter at «vet ikke»-stemmene var tatt bort.

Champagne-sosialistene er rasende

– Dette er ingen omkamp! Det er vår sjanse til å si hva vi mener om det det fremforhandlede resultatet. Vi visste jo ikke noen verdens ting i 2016. Vi kunne ingenting om EU, sier Mary Calderwood.

Venninnen Diana Perkins kan ikke være mer enig:

– Vi ble servert løgner og overdrivelser. Ingen fortalte oss om Nord-Irland og «backstopp», om overgangsperioder eller innvandring. Folket trodde på all skittpraten som kom fra dåværenende utenriksminister Boris Johnson, sier hun.

Nå kjemper de to venninnene for en ny folkeavstemning i bydelen Islington i Nord London, kalt champagne-sosialistenes høyborg.

Hater Corbyn

Den gamle arbeiderbydelen er i dag det mest hippe området for folk med kulturell og politisk kapital. Dette var også bydelen hvor «New Labour» ble skapt: Her bodde Tony Blair og her vokste Labour-toppene Ed og David Miliband opp. Også Boris Johnson bor i nabolaget.

Dette er også valgdistriktet til Labours nåværende leder, Jeremy Corbyn. Men han er det største hatobjektet til champagnesosialistene.

«Jeremy Corbyn, 83 prosent av dine velgere stemte for å bli i EU. Hvorfor støtter du ikke en ny folkeavstemning?» står det på store bannene rundt i bydelen.

Men Jeremy Corbyn stirrer stivt på alternativet nyvalg, til tross for at to tredjedeler av hans medlemmer er for en ny folkeavstemning.

Folkets alternativ befolket av kjendiser

Kravet om ny folkeavstemning er frontet av to såkalte «grasrotorganisasjoner»: The People’s Vote og A Final Say. Deres viktigste budskap er at dette ikke er en omkamp, men en ny folkeavstemning om det fremforhandlede resultatet.

Det er det ikke alle som tror på. Kampanjene sliter også med et imageproblem. Mens de ønsker å være en bred folkebevegelse, er deres viktigste støttespillerne rike pengefolk, kontroversielle politikere og kjendiser.

Fakta: Dette er kjendisgalleriet Dette er kjendisene som støtter ny folkeavstemning: Tony Blair, tidligere statsminister. Gary Lineker, tidligere fotballstjerne. Nå fotballkommentator på BBC. Alastair Campell, New Labour-strateg og spindoktor. Eddie Izzard, standup-komedier og politisk aktivist. JK Rowling, forfatter av Harry Potter-bøkene Benedict Cumberbatch, skuespiller David Beckham, tidligere landslagsspiller fotball Elton John, musiker Bob Geldof, musiker i U2 og politisk aktivist Hilary Mantel, forfatter John le Carre, forfatter Daniel Craig, skuespiller Fotballspillerne Sol Campell og Jamie Carragher

Før jul arrangerte People’s Vote en massemønstring i London. 700.000 møtte frem i det som ble betegnet som den største og mest vellykkede demonstrasjonen siden Irak-krigen.

I etterkant er det blitt kjent at mange av demonstrantene var blitt fraktet i busser inn til London, sponset av rike kjendiser og pengefolk. Avisen «I» publiserte hele listen over folk som betalte for bussene.

... og forhatte politikere

Mest kontroversiell er Tony Blairs navn. Den engang så populære New Labour- lederen er nå et hatobjekt, spesielt etter at han valgte å gå til krig i Irak på sviktende grunnlag. Hans nære medarbeider og strateg, Alastair Campell, fronter også People´s Vote.

Det gjør også en lang rekke kjendiser. Tidligere landslagsspiller i fotball, Gary Lineker er den mest prominente. Men han møter også kraftig kritikk fra sin nånærende arbeidsgiver BBC, som mener Linekers kampanje ikke er forenelig med BBCs nøytrale linje.

JK Rowling møter også kritikk for sine jevnlige og hatske utfall mot Jeremy Corbyn, som hun angivelig skal mene er ute etter å skattlegge henne hardere.

– En ny folkeavstemning er helt legitim

– Jeg vet ikke hvor klokt det har vært å fronte alle kjendisene. Spesielt Tony Blair burde skjønt at han burde holdt seg unna. Men kjendiser brukes for å nå frem til et bredere publikum. Selv en folkebevegelse må kunne tillate seg det, sier professor Tim Bale ved Queen Mary University i London.

Han er også uenig med dem som mener en ny folkeavstemning er udemokratisk og undergraver folkets røst.

– Demokratiet stopper ikke opp. Det er en prosess. Det er legitimt å spørre folk på nytt. Det gjør man også ved valg.

– Mange mener en ny folkeavstemning kan føre til opptøyer, vold og et enda mer splittet Storbritannia?

– Ja, det er godt mulig. Men man kan ikke avlyse demokratiske prosesser fordi andre truer med vold eller terrorisme, sier Bale.

Ny folkeavstemning -hva skal stå på stemmeseddelen

Dersom det skulle komme til en ny folkeavstemning, vil nye spørsmål dukke opp. For hva skal stå på stemmeseddelen? Hva skal Storbritannia da stemme over?

– Det må være så enkelt så mulig. Helst bare to spørsmål. Og det er helt vesentlig at ett at spørsmålene blir om Storbritannia skal forbli i EU.

Dersom det kun blir to spørsmål, mener Bale at det dette er de to mest aktuelle:

1. Forlate EU med Theresa Mays avtale

2. Forbli i EU som i dag.

Dersom det blir 3 spørsmål, foreslår han dette:

1. Forlate EU med Mays brexitavtale,

2. Forbli i EU

3. Forlate EU uten en avtale.

– Ingen omkamp

Thomas Cole, politisk sjef og rådgiver i The People´s Vote, er enig:

– Demokratiet sluttet ikke i 2016. Det folk ble lovet, er ikke innfridd. Det vi vet nå, var totalt ukjent forut for den første folkeavstemningen. Folk må få stemme over den fremforhandlede avtalen. Dette er ingen omkamp, sier han.

Han mener en folkeavstemning kan avholdes i løpet av våren, trolig innen 10–12 uker.