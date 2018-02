Siktelsen kom etter flere timers avhør, skriver nyhetsbyrået AP. Skoleskytingen er den verste i USA på fem år, ifølge AP. 15 overlevende elever er innlagt på sykehus.

Drapsmannen, som bar gassmaske, åpnet ild med et halvautomatisk våpen. Han var også utstyrt med røykgranater og store mengder ammunisjon.

På skolen går rundt 3000 elever. Flere hundre flyktet ut i gatene under skytingen. Andre gjemte seg under pultene eller inne i skapene. Flertallet av de 17 drepte ble skutt innendørs, melder AP.

I september skal en mann ved navn Nikolas Cruz ha skrevet følgende kommentar under en Youtube-video:

«Jeg skal bli en profesjonell skoleskytter.»

Videoen som ble kommentert, tilhørte Ben Bennight. Han flagget kommentaren til Youtube og sendte tipset FBI i en e-post, skriver New York Daily News og Buzzfeed.

Kommentaren ble fjernet, og FBI oppsøkte Bennight for å høre hva han visste om Cruz.

– De kom til kontoret mitt dagen etter og spurte meg om jeg visste noe om denne personen. Jeg gjorde ikke det. De tok en kopi av skjermdumpen av kommentaren og det var det siste jeg hørte fra dem, sier Bennight til Buzzfeed.

Onsdag denne uken dukket FBI opp på døren til Bennight igjen, ifølge en Youtube-video han har lagt ut:

Youtube-kontoen ble stengt onsdag

– I denne kommentaren sto det «Jeg skal bli profesjonell skoleskyter». Jeg visste at jeg ikke kunne ignorere det, sier Bennight i videoen.

Navnet som ble oppgitt i kommentaren i september er identisk med navnet til mannen som nå er siktet for skoleskytingen. FBI har imidlertid ikke bekreftet overfor Buzzfeed om kontoen tilhørte den samme personen.

Brukerkontoen skal ha vært aktiv frem til onsdag, da den ble stengt på grunn av gjentatte brudd på Youtubes vilkår, ifølge Buzzfeed.

– Han var våpengal

– Han var våpengal. Han var på en måte en utstøtt person, som ikke hadde mange venner, sier en elev ved Marjory Stoneman Douglas High School til nyhetsbyrået Reuters.

Den siktede er identifisert som Nikolas Cruz, en 19 år gammel mann. Sheriffen i Broward County i delstaten Florida, Scott J. Israel, bekrefter at Cruz nylig ble utvist fra skolen av disiplinære årsaker. Årsaken skal være en slåsskamp med ekskjærestens nye kjæreste.

Han er siktet for å ha drept 17 og skadet 14 andre.

Arrestert uten motstand

Så langt har myndighetene ikke oppgitt detaljer om drapsmannen eller noe motiv. Ifølge CNN lot 19-åringen seg arrestere uten motstand, i et nabolag i Coral Springs. Han skal ha båret ammunisjon under pågripelsen.

Naboer og bekjente beskriver Cruz som en ungdom med problemer. Han postet bilder av våpen og døde dyr på sosiale medier, og truet medelever.

Det er funnet videoer på Youtube som er lagt ut med navnet Nikolas Cruz. Der finnes det kommentarer som: «Jeg vil skyte mennesker med min AR-15». «Jeg vil dø mens jeg dreper mange mennesker».

Fakta: Tidenes nest verste Skolemassakren i Parkland er den nest dødeligste noensinne. Bare massedrapene på 20 småbarn og seks lærere ved Sandy Hook barneskole i 2012 hadde flere ofre.

Det finnes ingen enkel definisjon på hva som er masseskytinger. The Washington Post har analysert skyteepisoder på offentlig sted de siste 50 årene. Avisen har kun tatt med skyteepisoder der fire eller flere er blitt drept og der det er én eller to gjerningspersoner:

1077 mennesker er blitt drept på denne måten siden 1966.

292 våpen er blitt brukt. 166 av dem var lovlig tilegnet, 49 var illegale, 77 er uavklarte.

153 gjerningspersoner, hvorav tre kvinner, har begått ugjerningene. Kilder: The Washington Post, Reuters.

Lærerne ble advart

En av lærerne som hadde Cruz som elev for ett år siden, Jim Gard, sier til The New York Times at det kom flere bekymringsmeldinger om tenåringen.

– Vi hadde et problem i fjor, da han truet andre elever, opplyser læreren, som legger til at ledelsen hadde sendt et brev til alle lærere for å advare mot Cruz.

Blant annet skulle han bli nektet adgang til skolen dersom han bar ryggsekk.

Jim Gard beskriver ham samtidig, ifølge The Washington Post, som en lavmælt elev som ikke utmerket seg på noen måte og som ikke laget bråk.

Moren døde i november

Ifølge en tidligere nabo er Cruz adoptert, og han har en bror. Naboen sier også at moren ved flere anledninger ringte politiet på grunn av sønnens oppførsel, for å «skremme ham litt». Begge adoptivforeldrene er døde. Faren døde for flere år siden; moren gikk bort i november i fjor.

– Nikolas greide seg selv og bodde alene, sier Katie Blaine, søsteren til Cruz’ adoptivmor.

Ifølge familiens advokat, Jim Lewis, har Cruz bodd hos en venn av familien etter at morens død. Denne familien samarbeider nå med myndighetene.

– De er knust. Familien brydde seg om 19-åringen og ønsket virkelig å hjelpe ham, sier Lewis. Advokaten opplyser også at familien kjente til at drapsmannen eide et halvautomatisk våpen, men at han var pålagt å ha det innelåst.

– Hadde alltid våpen på seg

The New York Times melder at mennesker som kjenner tenåringen, beskriver ham som en gutt med problemer. Han nøt å vise frem sine skytevåpen.

– Han hadde alltid våpen på seg, sier en elev, som ikke vil oppgi navn, til stasjonen WFOR-TV.

The New York Times skriver at medelever spøkte med at dersom noen skulle skyte der på skolen, måtte det være Cruz. Av den grunn var andre elever redde og holdt seg unna ham, forteoller en av dem:

– Mange av oss sa at det måtte bli ham. De sa han ville bli den som kom til å skyte på skolen. Alle mente det.

19-åringen skal ha skrytt av hvordan han drepte dyr.

Cruz skal ha kjøpt den halvautomatiske angrepsriflen i fjor. Samtidig ble han godkjent i bakgrunnssjekken som er nødvendig for å få våpentillatelse.

«Skyting er gruppeterapi»

Sheriffen sier til The Washington Post at etterforskerne har funnet budskap fra Cruz i sosiale medier. Han beskriver funnene som «svært, svært bekymringsverdige». På Instagram skal 19-åringen blant annet ha lagt ut bilder av seg selv med flere våpen, samt en illustrasjon som viser et lasersikte som peker mot et nabolag.

I en kommentar under bildene heter det at «skyting er gruppeterapi».

En elev ved skolen, Brandon Minoff, sier til CNN at Cruz stort sett gikk for seg selv.

– Han virket alltid veldig stille og rar. Men da han fikk muligheten, likte han å snakke med folk. I en arbeidsgruppe begynte han å snakke med meg. Han fortalte da at han hadde blitt kastet ut av to private skoler. Han hadde planer om å gå inn i militæret og elsket å jakte, forklarer Minoff.

Matematikklæreren Jim Gard sier til The Washington Post at flere elever har fortalt at Cruz var «besatt» av en av jentene. Interessen skal ha utviklet seg til «stalking», det vil si at han fotfulgte henne hvor hun gikk og ikke kunne la vedkommende være i fred.

Måtte selge huset

Pensjonisten Helen Pasciolla, som bor i Cruz-familiens nabolag, sier at Nikolas fortalte henne at de var nødt til å selge huset sitt, fordi de ikke lenger hadde råd til å bo der.

– Nikolas hadde adferdsproblemer, tror jeg, men jeg kunne aldri tenke meg at han skulle bli voldelig, sier naboen.