President Trump har en nervepirrende uke foran seg

I den amerikanske hovedstaden Washington ble forrige uke avsluttet med en dramatisk omdreining i Russland-granskningen. Tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn ble tiltalt for – og tilsto – å ha løyet til FBI. Presidenten selv fyrte løs en drøss Twitter-meldinger med kritikk av FBI og andre. Nå venter en travel uke i amerikansk politikk.

Her er noen av sakene:

Skattelettelsene skal sikres

Trumps parti fikk forrige uke flertall i Senatet for en omfattende skattereform. Den skal gi skattebetalerne lettelser på 12.000 milliarder kroner over en tiårsperiode. Triumfen er imidlertid ennå ikke helt sikret. Først må politikerne i Senatet og politikerne i Representantene hus bli enige om alle detaljer.

Først når dét er gjort, kan loven sendes til Det hvite hus for undertegning. Det er fortsatt en hel del småtterier å krangle om. Senatet har eksempelvis høyere barnefradrag og godtar mer i rentefradrag enn den versjonen av loven som Representantenes hus har vedtatt. Huset godtar i sitt opplegg politisk aktivisme fra kirkesamfunn og gir juridiske rettigheter til ufødte fostre.

KEVIN LAMARQUE / Reuters / NTB scanpix

Få tror at dette vil rakne. Trump har selv lovet skattepakke til folket før jul.

– Vi har ikke råd til å feile, sier senator Lindsey Graham, en Trump-kritiker i partiet.

Staten må unngå stengning

USAs føderale stat må til enhver tid ha bevilget penger til driften for å unngå at kontorer stenger og folk permitteres. Fredag går staten tom for penger. Før den tid, må politikerne ha blitt enige om et statsbudsjett.

En komité i Representantenes hus har lagt et frem et hasteforslag som skal holde statlige organer åpen i to uker til. I så fall blir det nye kriseforhandlinger rett oppunder jul. Enkelte republikanske politikere skal imidlertid oppfatte sine egne ledere som litt for slepphendte med skattebetalernes penger. Speaker Paul Ryan må kanskje fri til et antall demokrater for å forhindre at staten stenger dørene før jul, ifølge Politico.

Brynn Anderson / AP / NTB scanpix

Innspurt i Alabama-valgkamp

I delstaten Alabama er det innspurt i valgkampen mellom republikaneren Roy Moore og demokraten Doug Jones. De kjemper om det ledige senatssetet etter justisminister Jeff Sessions. Normalt vinner republikanere lett over demokrater i Alabama. Den svært konservative og fargerike Moore er imidlertid anklaget for å ha antastet svært unge jenter da han selv var i 30-årene. De få meningsmålingene om tvekampen, som finner sted tirsdag neste uke, er usikre.

Trump støtter Moore, men har valgt å holde seg unna valgkampen, og andre republikanske ledere vil ha minst mulig med ham å gjøre. Likevel biter partitoppene negler i frykt for å få redusert et allerede knapt – og ofte vaklende – flertall i Senatet hvis Moore skulle tape.

AMIR COHEN / Reuters / NTB scanpix

Veien til Jerusalem

Donald Trump lovet i valgkampen at han på sin første dag som president, ville anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og flytte USAs ambassade dit. Det har ikke skjedd.

Forrige uke kom meldinger om at Trump onsdag vil kunngjøre flytting. Søndag sa imidlertid Trumps rådgiver og svigersønn at presidenten ennå ikke har bestemt seg.

Samtidig har arabiske land allerede på forhånd begynt å protestere. Israelerne vil ha Jerusalem som sin udelte hovedstad, mens palestinerne vil ha Øst-Jerusalem som hovedstaden i en palestinsk stat. Analytikere tror at Egypt, Saudi-Arabia og Jordan tilsynelatende vil protestere hissig, men så la saken gli over hvis Trump nøyer seg med å anerkjenne hovedstaden, men ikke flytter ambassaden, skriver The Jerusalem Post.

Susan Walsh / AP / NTB scanpix

Russland-granskningene

Tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn sa i retten fredag at han nå samarbeider med spesialgransker Robert Muellers etterforskning. Muellers team forsøker å avdekke om noen av Trumps valgkamparbeidere sto i ledtog med Russland om å påvirke fjorårets valgkamp.

Nå spekuleres det på om Flynn eventuelt har fortalt etterforskerne noe for selv å få mildere behandling. Enkelte av Trumps hardeste motstandere, som demokrat og senator Dianne Feinstein, tror Mueller setter sammen en sak for å påvise at presidenten forsøkte å motarbeide rettsvesenet.

– Jeg ser det i siktelsene hittil. Jeg ser det i de hyperfrenetiske kommentarene fra Det hvite hus, kommentarene hver dag og de kontinuerlige tweetene, sa hun på TV-programmet Meet the Press søndag.

Hittil er fire personer tiltalt eller siktet i av spesialgranskerne. I tillegg til Flynn er det disse: