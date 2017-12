Tabbene som gikk verden rundt: Ti av de mest minneverdige flausene i 2017

Årets intervju

Årets mest minneverdige episode i denne sjangeren sto trolig professor Robert Kelly for. Han ble intervjuet av BBC via Skype og satt på sitt hjemmekontor i Seoul. Hans seriøse analyse av riksrettssaken mot Sør-Koreas president, fikk hard konkurranse om seernes oppmerksomhet.

Først spankulerte datteren Marion (4) med enorm selvsikkerhet inn i rommet iført gul genser og rosa briller. Kelly hadde ikke før forgjeves prøvd å dytte henne vekk, før sønnen James på åtte måneder tasset inn med en rullende gåstol. Deretter seilte en oppjaget mor Jung-a Kim inn for å hale ungene ut. Det hele var alt annet diskret.

– Jeg har sett videoen selv, og den er virkelig morsom, sa Kelly.

Det var fire dager senere.

Årets regjeringsmøte

Russlands president har normalt et bryskt oppsyn, og de fleste vil tro statsrådene har gjort hjemmeleksen sin før de møter ham. Men i oktober fikk verden se noe sjeldent: En fnisende Vladimir Putin.

Fra video

Statsråd Aleksander Tkatsjov snakket om å øke landets eksport av svinekjøtt. Han sa at tyskerne hadde suksess med dette i Kina, Japan, Korea og Indonesia. Mens Tkatsjov fortsatte sin utlegning, humret Putin så mye at han måtte holde hendene foran ansiktet.

Indonesia er verdens folkerikeste muslimske land og markedet for svinekjøtt – også russisk – er dermed noe begrenset.

Presidenten sa til slutt det de fleste russere håpet på. Putin tar gjenvalg som president til 2024.

Årets tale

Britenes konservative statsminister Theresa May skulle holde tale på landsmøtet. Dette var en viktig begivenhet for henne etter et dårlig valg og mye regjeringsuro. Hun skulle snakke om den britiske drømmen, men fikk kanskje ikke sove så godt etterpå – uten at noe av det egentlig var hennes skyld.

En spøkefugl dukket opp og ga henne et skjema for folk som slutter i jobben.

Bak henne sto det på veggen «Building a country that works for everyone» – «å bygge et land som fungerer for alle», men mange av bokstavene ramlet ned på gulvet.

Noen durabelige hostekuler ødela mye av flyten og det ønskede inntrykk av energisk handlekraft.

Årets high five

Mays rival heter Jeremy Corbyn. Han er leder for Labour. I juni feiret han det som ble regnet som et overraskende godt valg for partiet.

Omgitt av tilhengere i valgkretsen sin, Nord-Islington, jublet han og partiets utenrikspolitiske talskvinne Emily Thornberry. De to gestikulerte, og Corbyn trodde åpenbart at hun ville ta en «high five».

Fra video

Slik var det ikke. Hun trakk hånden ned, og han klapset henne midt på brystpartiet.

Årets Oscar

Årets beste film er naturlig nok høydepunktet under utdelingen av Oscar-prisene. Men da skuespillerveteran Warren Beatty åpnet konvolutten, så han litt forvirret ut og rakte den til med-utdeler Faye Dunaway. La La Land, leste hun. Først etter at filmprodusent nummer to hadde begynt på sin takketale, ble bommerten avslørt. Revisorene fra PricewaterhouseCoopers hadde gitt Beatty feil konvolutt. Den egentlige vinneren var Moonlight.

Chris Pizzello / AP / NTB scanpix

I ettertid kom det frem at den ene av de to revisorene hadde vært svært opptatt bak scenen med å poste på sosiale medier. Den andre oppdaget heller ikke flausen, og det var noen våkne TV-produsenter som grep inn.

Årets Hitler-sammenligning

Det er slett ikke uvanlig å sammenligne saker og personer man vil omtale mindre pent, med Adolf Hitler. Det går ikke alltid like bra. Donald Trumps tidligere pressetalsmann, Sean Spicer, gjorde det og var spesielt uheldig.

– Ikke engang Hitler sank så dypt at han brukte kjemiske våpen, sa Spicer om Syrias Bashar al-Assad.

Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Da Spicer ble bedt om å utdype, sa han at Hitler «ikke brukte gass mot sitt eget folk på samme måte som Assad gjør».

Hitler naziregime tok som kjent livet av millioner av jøder og andre i gasskamrene.

Årets unnskyldning

Nigerias president Muhammadu Buhari var i månedsvis til behandling i Storbritannia. Da han kom hjem, ble det ansett som viktig å vise seg handlekraftig og frisk.

Nigerias presidentkontor via Reuters/NTB scanpix

Buhari dukket imidlertid ikke opp på kontoret. Den offisielle forklaringen: Mens presidenten var borte, hadde rotter ødelagt møblene og lufteanlegget.

Britiske The Times beskrev det som en av de beste «Hunden-spiste-leksene-mine»-påskuddene noen gang: Rotter spiste kontoret mitt.

Årets journalist-spørsmål

Den amerikanske journalisten Megyn Kelly ble verdensberømt da Donald Trump antydet at hun hadde mensen da hun grillet ham på TV.

SPUTNIK / Aleksej Drutsjinin, Kreml via Reuters/ NTB scanpix

I juni møtte Kelly Indias statsminister Narendra Modi i St. Petersburg, og før intervjuet pratet de litt. Han sa han hadde sett et fint bilde av henne med paraply på Twitter-kontoen hennes.

– Virkelig? Gjorde du? Er du på Twitter, spurte Kelly.

Modi har over 30 millioner følgere på det sosiale mediet.

Fra mobilvideo

Årets replassering

I april gikk en 69 år gammel reisende ombord og satte seg i setet sitt på en United-flyvning fra Chicago til Louisville i Kentucky. Flyet var overbooket, ingen ville gå av og selskapet ville kaste ham av. Den 69-årige legen nektet. Han ble deretter brutalt halt blødende ut av flyet, og det hele ble filmet. Uniteds toppsjef sa seg i en lunken beklagelse lei for at at passasjerer ble «replassert».

I sosiale medier haglet det med med nådeløs humor på Uniteds bekostning, og børsverdien falt med over en milliard dollar før selskapet la seg flat.

Årets prinsgemal

Britenes prins Philip (96) trakk seg i sommer fra offentlig representasjon. Hertugen av Edinburgh har vært for beryktet for taktløs humor og upassende replikker. I februar sa han til en gjest på eldresenter: «Du ser ut som du sulter».

PHIL NOBLE / Reuters / NTB scanpix

Philips beslutning om å bli pensjonist avslutter et langt liv med brølere. Her er en håndfull:

– Jeg erklærer denne greia for åpnet, hva enn det er. (Under Canada-besøk i 1969)

– Hvordan holder du de innfødte unna børst lenge nok til å få dem gjennom prøven? (Til skotsk kjørelærer i 1995)

– Jeg ville blitt arrestert om jeg åpnet glidelåsen på den kjolen. (Til 25 år gamle Hannah Jackson i Kent i 2012. Kjolen hennes hadde glidelås foran.)

– Reichskanzler. (Til den tyske forbundskansler Helmut Kohl i 1997. Den forrige som brukte tittelen rikskansler, var Adolf Hitler)

– Du er en kvinne, er du ikke? (I Kenya i 1984 etter å ha mottatt en gave)

PS: Vi har på denne listen ikke tatt med det mange oppfatter som fadeser fra USAs president Donald Trump. I så fall ville avisen blitt full – og kanskje også internett.