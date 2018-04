Trumps «bromance» med rapstjernen blomstrer. Nå flørter Kanye West med tanken om å overta som president.

– Kona ringte meg nettopp, og hun ville at jeg skulle gjøre dette klart for alle: Jeg er ikke enig i alt Trump gjør. Den eneste jeg er 100 prosent enig med, er meg selv.

Kona det er snakk om, er realitystjernen Kim Kardashian West. Og mannen som skrev meldingen til sine 28 millioner følgere på Twitter? Hip hop-ikonet Kanye West.

Det forsiktige tilbaketoget fra den innflytelsesrike rapperen var ett av de siste av en lang strøm med utspill denne uken der West forteller om sin beundring for president Donald Trump.

«Mobben kan ikke få meg til å slutte å elske ham», skrev West om Trump, som han også omtalte som sin «bror».

Rapperen la også ved et bilde av en rød «Make America Great Again»-cap, signert av presidenten selv.

my MAGA hat is signed 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/DrDHJybS8V — KANYE WEST (@kanyewest) April 25, 2018

Trump til Kanye: «Kult!»

«Vi er begge drageenergi. Han er min bror», skrev West i en av sine mange Twitter-meldinger på onsdag.

Presidenten var rask til å svare West etter hyllesten.

Takk, Kanye, veldig kult! svarte Trump på Twitter.

Thank you Kanye, very cool! https://t.co/vRIC87M21X — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2018

West har ligget lavt helt siden han ble innlagt på sykehus for «utmattelse» i november 2016. Denne uken kastet han seg inn i rampelyset igjen med en svært politisk aktiv Twitter-tilstedeværelse.

Samtidig kunngjorde han at han snart kommer med to nye plater.

Vil du lære mer om Wests musikk? Da bør du ta en titt på denne gode videoen fra Vox.com:

Sluttet å følge Kanye West på Twitter

Kjærlighetserklæringene til Trump skuffet mange av rapperens tilhengere. Flere kjente artister, deriblant Ariana Grande, Nicki Minaj, Katy Perry og Kendrick Lamar sluttet å følge West på Twitter etter uttalelsene.

EDUARDO MUNOZ / Reuters

«Kanye bryr seg ikke om svarte folk», skriver komikeren Akilah Hughes på Twitter – en nesten ordrett referanse til Wests uttalelse i 2005, i kjølvannet av orkanen Katrina, der han kritiserte daværende president George W. Bush.

Bush har senere sagt at Wests kritikk utgjorde «bunnpunktet» i hans tid som president.

Kanye doesn’t care about black people. — Akilah Hughes (@AkilahObviously) April 25, 2018

Støtteerklæringer fra Fox News

Kanye West er en svært kreativ og nyskapende artist med tilhengere i et bredt lag av befolkningen, både i USA og utenfor. Han er et spesielt viktig ikon for deler av USAs afroamerikanske befolkning. Kun syv prosent av denne befolkningsgruppen mener at Donald Trump gjør en god jobb som president.

Men Wests suksess er i stor grad tuftet på at han ikke bryr seg om hva folk mener om ham. Derfor er det også mange som støtter ham i utspillene om Donald Trump, deriblant den populære hip hop-artisten Chance The Rapper.

Kommentatoren Jesse Watters på Fox News sa onsdag kveld at han tror at Wests kjærlighetserklæring til Trump tyder på et stemningsskifte i USA.

.@JesseBWatters on Kanye/Trump: "I think you can't underestimate what's going on here culturally and politically." #TheFive pic.twitter.com/Yxv9nt5M2H — Fox News (@FoxNews) April 26, 2018

#kanye2024?

Det er ikke første gang West viser at han har sansen for Donald Trump. Både i valgkampen i 2016 og like etter valget stilte han opp i Trump Tower i New York for å treffe milliardæren.

Og West har flere ganger flørtet med ideen om – eller ideen om ideen om – at han selv også kan stille som presidentkandidat.

Denne uken gjorde han det på nytt. I en rekke kryptiske Twitter-meldinger brukte han uttrykket #kanye2024, noe som raskt ble en snakkis i sosiale medier.

Hva Kim Kardashian West mener om akkurat den saken, vet vi foreløpig ikke noe om.