Årets fotballspiller 1995 blir Liberias nye president

Mannen som for 22 år siden ble kåret til verdens beste fotballspiller, sikret seg 61,5 prosent av stemmene, og kunne dermed slippe jubelen løs sammen med støttespillerne i sitt partis hovedkvarter i Monrovia.

– Suksess for George Weah er en seier for hele landet, sier en av tilhengerne, ingeniøren Randall Zarkpah (47), til nyhetsbyrået Reuters.

Liberias nåværende visepresident Joseph Boakai fikk 38,5 prosent av stemmene, opplyste valgkommisjonen torsdag kveld. Weahs motkandidat var raskt ute med å si at han ikke var helt overbevist om at valget hadde vært fritt og rettferdig.

Fakta: LIBERIA Afrikas eldste republikk, selvstendig fra 1847. Grunnlagt av frigitte slaver fra USA, deres etterkommere utgjør i dag cirka fem prosent av befolkningen på 4,6 millioner. Areal: Drøyt 99.000 kvadratkilometer. 250.000 døde i borgerkrigen mellom 1989 og 2003. Kilde: BBC

Fattiggutt som gjorde eventyr-suksess

George Manneh Oppong Ousman Weah vokste opp i hovedstads-slummen Clara Town. Han er den eneste afrikanske fotballspiller som har vunnet det internasjonale fotballforbundet FIFAs høyeste utmerkelse. Han spilte i løpet av sin proffkarrière for lag som AC Milan, Paris St. German og Chelsea.

Weahs suksess på fotballbanen og hans popularitet blant sine landsmenn ga nok god drahjelp i valgkampen. Mange setter nå sin lit til at han skal klare det den avgående presidenten, Nobels fredsprisvinneren Ellen Johnson Sirleaf (79), ikke maktet: Å utrydde den ødeleggende korrupsjonen og få folket ut av fattigdommen.

Ingeniør Zarkpah er ikke i tvil: – Når du har vært syk en stund og så får medisin som virker – det er slik jeg føler meg nå. Han blir god for vårt land. Han er kong George!

Frykter at Taylor skal påvirke

Andre er mer kritiske, og viser til at Weah ikke har fremsatt særlig mange konkrete politiske forslag. At han har valgt den gamle krigsherren og nåværende livstidsfangen Charles Talyors ekskone som visepresident har vakt oppsikt. Tidligere president Taylor soner 50 år for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten for sin rolle i et opprør i nabolandet Sierra Leone. Jewel Howard-Taylor har offentlig erklært sin støtte til eksmannens «agenda», og mange frykter derfor at Taylor dermed igjen vil få innflytelse i Liberias politiske liv.

– Jeg tror ikke Weah er kvalifisert for oppgaven. Det vil han snart måtte innse, tror den skuffede velgeren Anthony Mason (34), en tilhenger av Sirleaf Johnsons visepresident Boakai.

