Rabbiner kritisk til Trumps flytting av ambassaden, men tror likevel på fred

– Jeg er desperat fortvilet over det som skjedde, og var involvert i intense forsøk på å unngå at dette skulle skje. Det kan bli mye verre, sier tidligere sjefrabbiner i Norge, Michael Melchior, til Bergens Tidende.

Minst 55 mennesker er drept og over 2200 personer skadet. Det er de siste tilgjengelige tallene etter at den israelske hæren åpnet ild mot palestinere som demonstrerte på Gaza mandag.

Demonstrasjonene har pågått i ukevis, men økte i styrke i går på grunn av den offisielle markeringen av at USA flytter ambassaden sin til Jerusalem. En handling som skaper sterke reaksjoner i den muslimske verden.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Hjelper ikke freden

De får støtte fra israelsk hold. Mandag ettermiddag treffer BT den tidligere sjefrabbineren, og mangeårige regjeringsmedlemmet i Israel, Melchior, på et hotell i Bergen. Melchior sier han forstår arabernes og palestinernes sinne. Han blir selv boende et minutt fra den amerikanske ambassaden, i nabolaget Talpiot, men virker ikke overbegeistret over de nye naboene sine.

– Det er mange nivåer å diskutere flyttingen på, men nå er det skjedd, og vi må videre. Jerusalem er Israels hovedstad, og skal være det. Så kan vi diskutere om Trump kunne flyttet ambassaden etter at vi hadde sluttet fred. Men det er et faktum at det er skjedd.

– Hjelper dette på fredsprosessen?

– Jeg tror ikke han gjorde det for å hjelpe fredsprosessen. Han gjorde det for å glede Israel, og for sine kjernevelgere. Men nå må vi videre.

Mohammed Salem, Reuters / Scanpix

Kommet langt i Israel

Ambassadeåpningen falt på samme dag som Israel feirer at det er 70 år siden staten ble offisielt åpnet. I Bergen ble jubileet feiret på Tabernaklet i Bergen, hvor Melchior var invitert for å holde tale. Opprettelsen av staten skjedde før han selv ble født. Men Melchiors far var overrabbiner i Danmark, og kjempet i uavhengighetskrigen.

– Vi snakket ofte om hva han tenkte den 14. mai 1948, da staten Israel ble erklært. Alt hva vi har trodd og håpet på, er ikke oppnådd. Men samtidig er det oppnådd mer enn hva man kunne drømme om. På en rekke områder er Israel blitt et sentrum for alt jødisk liv i verden. Jødisk religion, kultur, vitenskap, tenkning. Flertallet av verdens jøder bor i Israel. Det er blitt sted hvor man har gjenopplivet et språk, bare det i seg selv er et mirakel. Hebraisk var et dødt språk. Nå snakker flertallet av jøder hebraisk. Det er dette vi er i Bergen for få feire, sier Melchior, før han trekker pusten, og legger til et «men».

– Men Israel må kjempe for å bli et bedre samfunn. Det er store gap innenfor det israelske samfunn. Det er mye vi må gjøre for å utjevne forskjellene mellom folk. Og først og fremst har vi ikke fått fred ennå.

Sebastian Scheiner, AP / Scanpix

Skal møte

Den manglende freden gjorde seg brutalt gjeldende på Gaza mandag. I flere uker har palestinerne i Gaza protestert mot okkupasjonen av Gazastripen. Hamas har oppfordret palestinerne til å møte frem. Mandag kom enda flere til grensegjerdet mellom Gaza og Israel i forbindelse med ambassadeflyttingen.

Israel hadde på forhånd advart palestinere mot å komme til gjerdet. Da demonstrasjonene eskalerte, svarte de med kuler. Den israelske hæren sier selv de skjøt og drepte tre personer som forsøkte å sprenge en bombe langs gjerdet. Flere andre kastet steiner og brannbomber og satt fyr på bildekk.

Ingen palestinere kom seg imidlertid over gjerdet. Minst 55 ble drept. På den andre siden ble en israelsk soldat lettere skadd, ifølge løytnant Jonathan Conricus i den israelske hæren.

Mandag ettermiddag sendte Røde Kors ut melding om at de måtte bruke ordinære biler for å frakte de mange skadde, siden det ikke var nok ambulanser til pasientene.

– De som rykker ut for å gi førstehjelp melder om en håpløs situasjon. Helsehjelpen på Gaza-stripen er nå i ferd med å kollapse, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt G. Apeland.

Fordømte

Israels handlinger mot de protesterende palestinerne møtte internasjonal fordømmelse. FNs høykommissær for menneskerettigheter, Zeid Ra’ad al Hussein, gikk ut på Twitter og krevde at menneskers rett til å leve måtte respekteres.

– De ansvarlige for disse hårreisende menneskerettighetsbruddene må holdes ansvarlig. Det internasjonale samfunnet må sikre rettferdighet for ofrene.

EUs utenrikspolitiske leder, Federica Mogherini, fulgte opp med å be Israel respektere retten til fredelige protester. Norges utenriksminister, Ine Eriksen Søreide, sier Norge er bekymret over voldsspiralen på grensen mellom Israel og Gaza.

– Det er uakseptabelt å skyte med skarpt mot demonstranter. Dette er tydelig kommunisert til israelske myndigheter. Og palestinske ledere må heller ikke oppfordre til ytterligere eskalering fra demonstrantene.

Adel Hana, AP / Scanpix

Tror på løsning

I Bergen sitter Melchior og vrir seg over nyhetene som kommer fra Gaza. Han sier selv han tok initiativ overfor parter på Gaza som han håpet kunne bidra til å unngå konfliktene som utspant seg.

– Det kunne vært mottatt godt fra begge sider, men det kom kanskje for sent, sier han, uten å ville utdype mer.

I tillegg til å være statsråd i en rekke regjeringer fra 1999 til 2006, representerte han venstresidepartiet Meimad i den israelske nasjonalforsamlingen Knesset gjennom en årrekke. Tirsdag drar han videre til London hvor han skal møte personer han selv beskriver som «viktige, arabiske ledere». Tross det dystre bakteppet, har Melchior tro på en fredelig utvei fra konflikten.

– Menneskene jeg skal treffe er ledere fra land vi ikke har diplomatiske forbindelser med. Det er betydningsfulle folk som ønsker å få avsluttet konflikten. Det blir flere og flere av dem. For noen år siden var det jeg som søkte dem, men nå kommer de til meg. Det er en forandring som går dypere enn før. Det er muslimske ledere som ønsker en ekte fred med staten Israel.

Ariel Schalit, AP / Scanpix

Venter på Hamas

Fremtidsoptimismen er ikke noe nytt for den tidligere sjefrabbineren. I et intervju med The Times of Israel i 2012, slo han fast at Islam var klar for fred med Israel, men at israelere ikke var flinke nok til å fange opp signalene. Seks år senere mener han det samme.

– Men det har gått langsommere enn jeg håpet på i 2012. Samtidig er signalene enda sterkere i dag. Det oppfattes ikke i den vestlige verdenen, fordi vi forstår ikke nyansene i debatten i den muslimske verdenen. Vi lytter ikke til hva som foregår. Det pågår en intens debatt blant såkalte radikale om hvor de skal gå, sier Melchior, og vender tilbake til Gaza-konflikten.

– Det bor to millioner mennesker der. Det er en humanitær katastrofe. Det internasjonale samfunnet må ta ansvar. Hamas har en stor del av skylden for hvor vi er havnet i dag. Men det er en annen innstilling fra den siden. Jeg sier ikke i dag at Hamas er en partner for fred, det må de si selv. Men går de ut og sier at de blir en partner for fred med Israel, så er det noe verden må forholde seg til.