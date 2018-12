Tolv drept av væpnede opprørere i Kongo

Angrepet fant sted torsdag morgen. Beni-borgermester Nyonyi Bwanakawa opplyser til nyhetsbyrået DPA at de drepte hovedsakelig var bønder som arbeidet på gårdene sine.

Angriperne mistenkes å tilhøre opprørsgruppa Armed Forces of The Democratic Republic of the Congo (ADF). Den ble grunnlag i 1995 og opererer i fjellområdene ved grensa mellom Kongo og Uganda. Gruppen er anklaget for å bruke barnesoldater og for en rekke brudd på menneskerettighetene.

ADF er en av flere opprørsgrupper som er aktive i Øst-Kongo, der de hovedsakelig kjemper om regionens rike mineralforekomster.

Byen Beni er i tillegg rammet av et utbrudd av det dødelige ebolaviruset. Ifølge Den internasjonale redningskomiteen (IRC) har det vært 426 smittetilfeller og 245 dødsfall i forbindelse med utbruddet.