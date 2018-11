Kort tid etter at Khashoggi ble drept, skal en av drapsmennene ha bedt en overordnet på telefon om å «si fra til sjefen», ifølge New York Times.

Drapsmannen skal ha formidlet til sin overordnede at oppdraget med å drepe den regimekritiske journalisten var utført. Sjefen antas å være kronprins Mohammed bin Salman, skriver avisa.

Påtalemyndigheten gjorde det imidlertid klart torsdag at kronprinsen ikke er nevnt i siktelsen eller ansett som delaktig i drapet.

Tyrkia misfornøyd

Tyrkiske myndigheter er lite fornøyd med siktelsen og kaller uttalelsene riksadvokat Sheikh Saud al-Mojeb kom med på en pressekonferanse i Riyadh torsdag for utilfredsstillende. De krever at de siktede blir stilt for retten i Tyrkia.

Videre påpekes det fra Tyrkia at etterforskningen i Saudi-Arabia må avdekke hvem som ga ordre om drapet i Istanbul.

På pressekonferansen sa riksadvokaten at drapsmennene hadde planlagt operasjonen siden 29. september, tre dager før drapet fant sted i det saudiarabiske konsulatet.

Lydopptak

Lydopptaket ses på som et av de sterkeste bevisene som knytter bin Salman til drapet på Khashoggi, som skjedde 2. oktober på det saudiarabiske konsulatet i Tyrkia.

Tyrkiske etterretningskilder mener det var Maher Abdulaziz Mutreb, en av de 15 saudiarabiske statsborgere som ble sendt til Istanbul i forkant av drapet på journalisten, som skal ha tatt telefonsamtalen. I opptaket skal han også ha sagt «oppdraget er utført».

Mutreb, en saudiarabisk etterretningsoffiser og tidligere diplomat, har vært navngitt som en av de mistenkte bak drapet.