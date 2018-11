Kort tid etter at Khashoggi ble drept, skal en av drapsmennene ha bedt en overordnet på telefon om å «si fra til sjefen», ifølge New York Times.

Drapsmannen skal ha formidlet til sin overordnede at oppdraget med å drepe den regimekritiske journalisten var utført. Sjefen antas å være kronprins Mohammed bin Salman, skriver avisa.

Påtalemyndigheten gjorde det imidlertid klart torsdag at kronprinsen ikke er nevnt i siktelsen eller ansett som delaktig i drapet. Isteden framholder de at en etterretningsoffiser beordret drapet.

– Hans kongelige høyet kronprinsen hadde absolutt ingenting med dette å gjøre, sier Saudi-Arabias utenriksminister Adel al-Jubeir.

Tyrkia misfornøyd

Frankrike kaller siktelsene et steg i riktig retning. Statsminister Emmanuel Macron lover samtidig at landet vil følge nøye med på utviklingen videre.

Tyrkiske myndigheter er på sin side lite fornøyd med siktelsene og kaller uttalelsene riksadvokat Sheikh Saud al-Mojeb kom med på en pressekonferanse i Riyadh torsdag for utilfredsstillende. De krever at de siktede blir stilt for retten i Tyrkia.

Videre påpekes det fra Tyrkia at etterforskningen i Saudi-Arabia må avdekke hvem som ga ordre om drapet i Istanbul.

På pressekonferansen sa riksadvokaten at drapsmennene hadde planlagt operasjonen siden 29. september, tre dager før drapet fant sted i det saudiarabiske konsulatet.

Utenriksminister al-Jubeir avviser Tyrkias krav om en internasjonal granskning av saken.

Lydopptak

Lydopptaket ses på som et av de sterkeste bevisene som knytter bin Salman til drapet på Khashoggi, som skjedde 2. oktober på det saudiarabiske konsulatet i Tyrkia.

Tyrkiske etterretningskilder mener det var Maher Abdulaziz Mutreb, en av de 15 saudiarabiske statsborgere som ble sendt til Istanbul i forkant av drapet på journalisten, som skal ha tatt telefonsamtalen. I opptaket skal han også ha sagt «oppdraget er utført».

Mutreb, en saudiarabisk etterretningsoffiser og tidligere diplomat, har vært navngitt som en av de mistenkte bak drapet.