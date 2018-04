Flyselskap innstiller ruter av frykt for missilangrep mot Syria

– Beslutningen er tatt på grunnlag av troverdige sikkerhetsadvarsler vi har mottatt fra myndighetene på Kypros angående faren ved å fly i libanesisk luftrom. Endringene vil gjelde inntil videre beskjed gis, skriver Kuwait Airways på Twitter.

Andre selskaper, blant dem Air France og det libanesiske Middle East Airlines, har også endret på sine flygninger i luftrom nær Syria.

72 timer Tiltakene finner sted etter at europeiske luftfartsmyndigheter tirsdag varslet flyselskaper om USAs mulige missilangrep som kan finne sted innen 72 timer.

– Missilene kommer, tvitret USAs president Donald Trump onsdag.

Så langt foreligger det ingen ytterligere kunngjøringer om et mulig angrep, men hvis Trump bruker samme fremgangsmåte som han gjorde ved et missilangrep mot en syrisk base i fjor, så kan et angrep nå innebære oppskyting av missiler fra amerikanske krigsskip som ligger øst i Middelhavet.