Norsk forsker: – Putin har malt seg selv inn i et hjørne

Norge er ett av 21 land som deltar i en kollektiv reaksjon mot Russland etter giftangrepet mot en russisk eksspion i den britiske småbyen Salisbury.

Tilsammen utvises 113 russiske borgere fra disse landene. USA valgte overraskende å kaste ut så mange som 60 russere.

Den koordinerte reaksjonen var et resultat av et middagsmøte mellom EUs toppledere i Brussel på torsdag. Etter at britenes statsminister, Theresa May, delte fortrolig informasjon om giftangrepet med sine kolleger, ble de raskt enige om en kollektiv respons. Frankrikes president, Emmanuel Macron, foreslo en felles kunngjøring mandag klokken 15, ifølge The New York Times.

Norge deltok ikke på møtet, men valgte å følge eksempelet fra EU-landene. Den russiske borgeren som nå utvises fra Norge jobbet som etterretningsoffiser, melder NRK tirsdag.

– Diplomaten som nå er bedt om å forlate landet har bedrevet virksomhet som er uforenlig med rollen som diplomat, bekrefter UD-kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen overfor NRK.

Flere andre land omtaler også de utviste russiske borgerne som etterretningsoffiserer – og ikke diplomater.

– Norge vil være med, men på lavest mulig nivå

Norge valgte tidlig en svært forsiktig tilnærming overfor Russland etter giftangrepet i Salisbury. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide uttrykte «solidaritet» med Storbritannia i en pressemelding 15. mars og oppfordret Russland til å svare på britenes spørsmål omkring saken, men Søreide gikk ikke så langt som til å anklage russerne for å stå bak angrepet.

Christopher Olssøn

Utvisningen av én russisk borger fra Norge er heller ikke en spesielt kraftig reaksjon, mener Ulf Sverdrup, direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI).

– I internasjonale relasjoner er det relativt normalt å si at enkelte diplomater ikke lenger er ønsket. Russerne ble bedt om å forklare seg overfor britene. Mangelen på gode svar gjorde at det måtte komme en reaksjon, og det er vel som forventet at Norge velger å reagere på samme måte som våre allierte, sier Sverdrup.

Han påpeker at også våre naboland, Sverige og Danmark, utviste én russisk diplomat denne uken.

Den norske reaksjonen er svært fornuftig, mener utenrikspolitikkeksperten Iver B. Neumann, som nylig tiltrådte som direktør ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

– Norge ønsker å være med, men må lavest mulig nivå. Vi er et lite land som deler en grense med Russland, og det er helt i tråd med norsk tradisjon at vi gjør det absolutte minimum av hva man kan gjøre for å fortsette å være en del av alliansen, sier Neumann.

– Russland forsøk på å splitte og skremme har slått feil

Hadde Norge reagert på en kraftigere måte, sier han, ville det gått ut over forholdet til Russland.

– Og det har vi som land ingen interesse av. Samtidig er det viktig for Norge å vise at vi ikke aksepterer måten Russland har oppført seg på i en rekke saker, fra invasjonen av Krim til innblandingen i USA-valget til dette giftangrepet, sier Neumann.

Christopher Olssøn

Han legger til at det heller ikke ville vært til hjelp for norske Frode Berg, som sitter fengslet i Russland, dersom Søreide la seg på en mer kritisk linje overfor russerne enn hun har gjort.

Både Sverdrup og Neumann påpeker vesentligheten av at den vestlige alliansen tilsynelatende står samlet i møte med Russland etter giftangrepet i Salisbury.

Dette var også noe britenes statsminister, Theresa May, påpekte i en tale til Underhuset på mandag.

– Dette er den største kollektive utvisningen av russiske etterretningsoffiserer i historien. Dersom Kreml hadde som mål å splitte og skremme den vestlige alliansen, så har deres forsøk slått kraftig tilbake på dem selv, sa hun.

– Putin har malt seg inn i et hjørne

Sverdrup sier at den vestlige reaksjonen er en fortsettelse av hva man har sett tidligere.

– Det var det samme etter det som skjedde i Ukraina og i nedskytingen av passasjerflyet i 2014. Om noe, har alle disse tingene bidratt til å styrke, ikke svekke, den vestlige alliansen, sier han.

Putin har rett og slett feilberegnet, konkluderer Iver B. Neumann.

– Russland viser at de er tilbake til Sovjet-stilen. De presser på til de møter motstand. Og nå møter de kraftig motstand. Putin har malt seg inn i et hjørne nå. Han vil skrike og hyle, men han vet jo at Russland er svakt og at han ikke kan vinne dette her.

Likevel er det nærmest uunngåelig at Russland kommer med et mottrekk etter masseutvisningen av russiske tjenestefolk fra vestlige land.

– Jeg tror at Russland er nødt til å komme med et mottrekk. Men de vet jo at de er mye svakere enn Vesten, og de vil derfor kanskje ikke utvise like mange som Vesten nå har utvist, spår Iver B. Neumann.