Fem politiinspektører pågrepet etter fengselsbrann i Venezuela

Myndighetene i Venezuela har pågrepet fem politiinspektører mistenkt for å være ansvarlig for brannen som tok livet av 68 mennesker i et fengsel onsdag.

– De fem er mistenkt for å være ansvarlig for den tragiske hendelsen som forårsaket 68 dødsfall i fengselscellene på politistasjonen. De er blitt pågrepet, melder riksadvokat Tarek William Saab på Twitter. Fengselsdirektøren er blant de fem.

Brannen som oppsto onsdag var en av de verste fengselsbrannene i landets historie. Flere innsatte skal i et rømningsforsøk ha tatt en vakt til gissel og satt fyr på madrasser i fengselet, som besto av en celleavdeling på en politistasjon. Brannen skal så ha kommet ut av kontroll.

66 menn og to kvinner omkom.

Pårørende, menneskerettighetsaktivister og internasjonale aktører har siden ulykken lagt press på venezuelanske myndigheter for å få klarhet i hva som egentlig skjedde under brannen.

Saab lover en full etterforskning i saken.