Nord-Korea og Sør-Korea fjerner miner fra grensen

Mandag møtte sørkoreanske soldater opp i den demilitariserte sonen mellom landene for å fjerne minene fra Korea-krigen. Også på nordkoreansk side ble samme oppgave utført, opplyser forsvarsdepartementet i Sør-Korea.

– Arbeidet med å fjerne minene er i startfasen. De militære myndighetene i de to koreanske landene gjør en felles innsats for å sikre at de militære avtalene blir gjennomført, sier forsvarsdepartementet i en uttalelse ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Det er anslått at det ligger rundt to millioner miner i den demilitariserte sonen.

Det skal ligge levninger av om lag 300 amerikanske, franske og sørkoreanske soldater i et område sør i den demilitariserte sonen. I tillegg antas det å være levninger etter mange kinesiske og nordkoreanske soldater i området, som er kjent som «Arrow Herad Hill».

Forholdet mellom Nord- og Sør-Korea er betydelig forbedret etter det historiske toppmøtet i slutten av april.

USAs utenriksminister Mike Pompeo skal senere i oktober reise til Pyongyang for å få til et nytt møte mellom president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un.