– Vi oppdaget den afrikanske svinefeberen for om lag to måneder siden på en av våre gårder, forteller direktøren for selskapet RBPI Group Thomas Norgaard i en e-post til Aftenposten.

Fabrikken ligger i den russiske enklaven Kaliningrad mellom EU-landene Polen og Litauen.

Det norske selskapet er blant Russlands største grise-produsenter.

RBPI

– Om lag 128.000 griser er nå slaktet med eutanasi og fjernet i samsvar med russiske veterinærregler, ifølge Norgaard.

Masseslaktingen av grisene er en av de største i Europa på mange år og viser at en av de farligste dyrepestene sprer seg raskt.

RBPI

Sprer seg globalt – i stor fart

Utbruddet av afrikansk svinepest ved den norske grisefabrikken er bare ett av en rekke store utbrudd i Europa de siste månedene.

Denne uken ble pesten for første gang påvist i Vest-Europa. Det var tilfeller i Belgia.

Fra før har det vært utbrudd i Polen, Estland, Latvia, Litauen og Bulgaria.

I august ble viruset også påvist i Kina.

RBPI

Norske veterinærmyndigheter: – Svært alvorlig

– Vi ser svært alvorlig på utviklingen og følger den nøye, sier fagansvarlig Carl Andreas Grøntvedt ved Veterinærinstituttet.

– Dette er en av de alvorligste dyresykdommene. Alle dyr som smittes dør.

– Når 128.000 dyr må slaktes ved en fabrikk, snakker vi om store tall. Dette får enormt store konsekvenser, sier Grøntvedt.

I Romania måtte Europas nest største svineprodusent, Tebu, slakte 140.000 dyr i august.

Riac-34

Påvist 20 mil fra Norge

I Russland er det innført karantene og masseslakting av griser i 17 regioner.

Nærmeste funn er bare 20 mil unna Norge ved en stor kjøttfabrikk i Murmansk, ifølge russiske medier.

– Situasjonen er meget alvorlig, ifølge det russiske tilsynsorganet Rosselkhoznadzor.

Både i EU og FN har smitteeksperter hatt krisemøter de siste ukene.

ILYA NAYMUSHIN / SCANPIX

Norsk grisegigant i Russland

Den enorme grisefabrikken ved Kaliningrad skal nå være renset og desinfisert.

– Hvorfor tror dere at deres griser ble smittet?

– Så langt tror vi at det har kommet inn med insekter som følge av en rekke utbrudd blant villsvin i regionen, ifølge Norgaard.

– Dette er et stort problem for hele industrien, og vi gjør alt som er mulig for minske risikoen.

RBPI

Ifølge flere russiske medier etterforskes utbruddet av russisk politi. Det norske selskapet anklages for å ha holdt utbruddet skjult og for å bryte veterinærregler, skriver Komsomolskaja Pravda.

RBPI Group hevder selskapet bruker «den mest moderne teknologien som finnes og følger de strengeste regler for biosikkerhet».

– Men det har vært noen byråkratiske forsinkelser med å få de nødvendige dokumentene, svarer selskapet.

Lokalbefolkningen har klaget på en uutholdelig stank fra den gigantiske grisefabrikken. Stanken kan merkes flere mil unna.

Slik har pesten spredt seg

I 2006 var afrikansk svinepest bare påvist tre steder i Afrika:

www.oie.in

Ferske data Aftenposten har hentet fra basen til Den internasjonale dyrehelseorganisasjonen OIE fredag, viser hva som skjedd etter sommerens utbrudd:

www.oie.in

I EU er situasjonen alvorligst i de baltiske landene og Polen, viser den siste oversikten fra tyske Friedrich-Löfflers Institutt.

Friedrich-Löfflers Institutt

Fra Afrika til Georgia

Svinepesten kom først til Europa via Georgia i 2007. Der lot myndighetene være å gjøre noe. I mellomtiden spredte presten seg til Kaukasus, Russland og Ukraina. I 2014 dukket afrikansk svinepest opp for første gang i EU.

– Dette viser at viruset sprer seg veldig raskt, sier Grøntvedt.

– De russiske produsentene tror svinepesten er overført fra smittede villsvin med insekter?

– Villsvin kan helt åpenbart ha betydning. De to første tilfellene i Vest-Europa i Belgia er på villsvin. Fôring med ferskt slått gress kan også føre til at pesten sprer seg.

RBPI

Gigantiske anlegg og høy profitt

De enorme fabrikkanleggene til RBPI ved Kaliningrad produserer 180.000 griser i året, tilsvarende 15 prosent av årlig produksjon i Norge.

Russia Baltic Pork Invest ble etablert av den norske gründeren Knut Langeteig fra Drammen i 2004 med finske og danske investorer. I 2013 kjøpte et investeringsselskap fra Thailand om lag 70 prosent.

Takket være russisk skattelette, subsidier og stengning av EU-import som følge av sanksjonene, har fortjenesten vært stor. I 2016 var avkastning på over 30 prosent, noe som ga overskudd på over 700 millioner rubler (ca. 85 mill. kr.).

CHINA STRINGER NETWORK / SCANPIX

MAX ROSSI / REUTERS

Pesten overlever i frost

En viktig grunn til at pesten sprer seg er at viruset overlever svært lenge i dyrefôr, klær, kjøretøy eller skotøy.

Selv i frossen tilstand kan svinepesten i kjøtt smitte etter flere år.

Sykdommen er ikke farlig for mennesker.