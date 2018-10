Én kandidat lyktes selv om han ble anklaget for drap. Mange andre har snublet i det siste steget på veien til USAs høyesterett.

Dersom Brett Kavanaugh skulle ende opp uten en plass blant de ni medlemmene i USAs høyesterett, vil han være den siste på en lang liste med mislykkede kandidater.

Av de 162 personene amerikanske presidenter har nominert til høyesterett siden domstolen ble opprettet i 1789, er bare 125 faktisk blitt godkjent av Senatet, noe de må for å komme seg inn i den eksklusive gruppen.

Vi må ikke langt tilbake i historien for å finne forrige gang en kandidat ble vraket. Det var i 2016 da daværende president Barack Obama nominerte den høyt ansette dommeren Merrick Garland til høyesterett.

Plassen var ledig fordi Antonin Scalia, en av de mest konservative av de ni høyesterettsdommerne, plutselig hadde avgått ved døden.

– Ingenting er som en kamp om en plass i høyesterett

Scalias dødsfall var en katastrofe for republikanerne, som fryktet at Obamas utvalgte erstatter ville trekke domstolen i en mer progressiv retning. Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, nektet derfor å sette i gang en høringsprosess for å få Garland godkjent. Han ville vente til etter valget.

Kevin Lamarque / Reuters

Da Donald Trump vant presidentvalget i 2016, vraket han Garland til fordel for Neil Gorsuch, en mer konservativ dommer. Dermed forble balansen i domstolen den samme som før – fire konservative dommere, fire progressive dommere og én dommer på vippen.

Balansen vil tippe i konservativ retning igjen dersom Kavanaugh blir godkjent som høyesterettsdommer. Han er nemlig ment å erstatte den mer moderate Anthony Kennedy, dommeren som sitter i vippeposisjonen i dag.

Charles Dharapak / ASSOCIATED PRESS

– Topartisystemet er i en urolig fase. Folk ønsker simpelthen ikke å gi den andre siden en mulighet til å skape noe. Samtidig vet vi at disse utnevnelsene er så viktige fordi de varer livet ut. Andre kamper kan også være stygge, men ingenting er som en kamp om en plass i høyesterett, sier Edward Ayers, historieprofessor ved University of Richmond, til radiostasjonen WBUR.

Fakta: Høyesterett i USA Landets øverste domstol. Består av ni medlemmer, et tall definert av Kongressen i 1869. Presidenten nominerer dommere til høyesterett mens Senatet godkjenner nominasjonen. Høyesterettsdommere sitter på livstid med mindre de selv velger å trekke seg. Et sete i høyesterett ble ledig i sommer da Anthony Kennedy (82) valgte å pensjonere seg. Donald Trump har nominert den konservative dommeren Brett Kavanaugh (53) til å overta Kennedys plass.

Reagan-dommer ble for konservativ for senatorene

Anthony Kennedy havnet selv i høyesterett fordi andre mislyktes i prosessen før ham.

Her er historien: Da den moderate høyesterettsdommeren Lewis Powell pensjonerte seg i 1987, håpet president Ronald Reagan å kunne erstatte ham med den svært konservative dommeren Robert Bork. Men Bork hadde mye bagasje – ikke minst som mannen som sparket spesialetterforsker Archibald Cox på ordre fra Richard Nixon i den såkalte «Saturday Night Massacre».

ASSOCIATED PRESS

AP / NTB scanpix

Bork ble også ansett som lite vennligsinnet overfor kvinner, etniske minoriteter og homofile. 58 av de 100 senatorene konkluderte med at han var for konservativ, og han røk dermed ut i avstemningen.

Reagans annetvalg, Douglas H. Ginsburg, trakk seg nesten umiddelbart etter at presidenten hadde kunngjort at han hadde tenkt å nominere ham – angivelig fordi han hadde røkt marihuana med noen av jusstudentene han underviste på Harvard.

Dermed havnet Anthony Kennedy, en moderat, konservativ dommer, øverst på Reagans liste. I løpet av de 30 årene han har sittet i høyesterett, har Kennedy blant annet vært den avgjørende stemmen i saker som har beskyttet retten til selvbestemt abort. Han vippet også i progressiv retning da høyesterett i 2015 ga grønt lys for likekjønnede ekteskap.

Steve Yeater / AP

Kennedys betydning som vippestemme forklarer mye av hvorfor demokratene er så fast bestemt på å kjempe imot utnevnelsen av den svært konservative Brett Kavanaugh som høyesterettsdommer.

Nyhetsanalyse fra Kristoffer Rønneberg: Uansett utfall i Kavanaugh-saken vil millioner av amerikanere vil bli rasende

Hyllet etter drapsanklager

Flere ganger tidligere har dommere mislyktes i det siste og avgjørende steget på vei til høyesterett. Selv USAs første president, George Washington, slet med å få godkjent flere av sine utpekte dommere til høyesterett. To av dem trakk seg, og en tredje ble avvist av Senatet.

US Library of Congress

I 1828 gjorde Senatet noe av det samme som i 2016: Ledelsen mislikte kandidaten til president John Quincy Adams så mye at de utsatte hele prosessen til året etter. Innen den tid var Andrew Jackson blitt president, og han nominerte en kandidat som senatorene velsignet med glede.

Det er mange ting som kan gjøre en kandidat til høyesterett upopulær blant senatorene. Men i 1890 fant senatorene ut at en drapsanklage ikke var nok til å avvise Henry B. Brown som ny høyesterettsdommer.

Tvert imot.

Brown, som hadde drept en mann som angivelig hadde brutt seg inn i huset hans for å ta med seg dommerens verdisaker, ble hyllet i pressen for måten han forsvarte seg selv på. Han ble beskrevet som en «helt» og en «mann med jernnerver», ifølge The Washington Post.

Og han ble raskt godkjent som ny høyesterettsdommer i USA.