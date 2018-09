USAs tidligere president Barack Obama deltok onsdag på Oslo Business Forum på Hellerudsletta litt nord for Oslo. Der snakket han for 3000 personer om ledelse, teknologi og bærekraft. Obama var hovedtrekkplaster og siste post på programmet under årets arrangement.

– Elsker Norge

Han åpnet med et publikumsfrieri til det norske publikumet.

– Jeg elsker Norge og nordmenn. Norge har en spesiell plass i hjertet mitt. Da jeg satt i Det hvite hus og vi støtte på problemer, pleide jeg å si til staben: Nordmennene skulle bestemt i verden. Da hadde det blitt orden, sa Obama.

Snakket om klima

Obama mener klimaendringene er den viktigste globale politiske saken nå. Han pekte på Paris-avtalen, som Trump-administrasjonen har trukket USA ut av, bare som et første viktig steg.

– Teknologien utvikler seg raskere enn vi trodde. I løpet de neste 25–30 årene kan vi skape en bro der ny teknologi kan gjøre det verden trenger. Det krever likevel et nivå av innsatsvilje fra politikere, forretningsliv og frivillige organisasjoner, sa Obama.

Han la til at denne saken ikke er den høyest prioriterte saken i Trump-administrasjonen og ble møtt med en lattersalve for det som ble oppfattet som et stikk til etterfølgeren Donald Trump.

– Dere ler? Ja ja, dette var jo også en måte å beskrive det på, sa Obama om sin egen underdrivelse.

– Folk er like overalt

Han snakket også om økonomiske forskjeller, om hatprat på nett og frivillig innsats for samfunnet.

– Det vil lyde som en klisjé, men her er den: Folk er like overalt, sa han.

Om globalisering

Obama trakk frem de gode og uheldige sidene ved globalisering.

– Spør du tenåringer i Oslo, Nairobi og Los Angeles, vil de svare at de lytter til den samme musikken. Globaliseringen har revet endel murer, sa Obama.

Hvordan skaper vi en utvikling, spurte han, som gjør at ikke noen få gjør det ekstremt godt mens andre blir hengende etter.

– Mot slutten av 1990-tallet var det slags arroganse som sa at hvis bare markedene og grensene er åpne, vil alt bli bra, sa Obama.

Han mente at denne oppfatningen fikk seg en smell da finanskrisen slo inn i 2008.

– Markedet er ikke perfekt. Det hele kan bryte sammen temmelig fort. Særlig hvis man har kompliserte finansielle instrumenter som bare noen få forstår, sa han.

– Folk ble hengende etter

Obama trakk frem behovet for tiltak som kan kompensere for uheldige sider ved globalisering.

– Folk er ikke opptatt av brutto nasjonal inntekt. De er opptatt av hvordan de selv har det, om de har råd til å kjøpe hus. Og det var folk som ble hengende etter, sa han om krisen og tiden som fulgte.

Politiske tiltak må til for å motvirke dette, mener han.

– På dette feltet er Norge god med sin velferdsstat, sa Obama.

Minnet om mosjonsløp

Lisa Cooper, tidligere leder for Det demokratiske partiet i Norge, er blant noen få utvalgte ekspresidenten selv hadde invitert til et treff i kulissene. Cooper sier til Aftenposten hun stadig får bekreftelser på ekspresidentens enestående popularitet i Norge.

Det som skjedde før opptredenen hans, kan tyde på at hun har rett. En time før Obama skulle samtale med Nor-Shippings Birgit Liodden på hovedscenen, minnet det hele mer om et mosjonsløp enn et jobbseminar. Mange hundre seminardeltagere løp om kapp gjennom salen for å sikre seg en av de nest beste plassene.

– Som preken for menigheten

Setene aller fremst er reservert for såkalt executive- og premiumgjester. Endel av disse har betalt opptil 32.000 kroner for å sitte helt inntil scenen med Obama.

– Som å preke for menigheten, sier Lisa Cooper om Obamas forestilling onsdag på Hellerud.

Fikk trolig bedre betalt i 2009

Det er ikke kjent hvor stort honorar Obama fikk for å stille på Oslo Business Forum. I fjor fikk han 400.000 dollar – drøyt tre millioner kroner – for å holde foredrag på en helsekonferanse i regi av et Wall Street-firma. Obama har ikke vært i Norge siden han i 2009 mottok Nobels fredspris. Den gang var prispengene på 10 millioner svenske kroner, som Obama ga videre til veldedige formål.

I gang med valgkamp

Obama har inntil nylig holdt en lav politisk profil og unngått å kritisere sin etterfølger direkte. For tre uker siden – noen dager etter begravelsen til John McCain – sparket han likevel i gang en tomåneders valgkamp frem mot de viktige mellomvalgene 6. november.

Obama blir til Norge til torsdag. Da drar han videre til lignende oppdrag i Finland og Danmark.

Råd om hår

Obama avsluttet i Norge i en lett tone. På spørsmål om hvilke råd han ville gitt til en yngre versjon av seg selv, sa han:

– Som 40-åring ville rådet til meg selv være: Begynn tidlig med å farge håret.