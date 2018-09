Klokken var 14 da den svarte BMW-en med Sverigedemokraternas leder Jimmie Åkesson rullet inn på torget i Värnamo i Småland, for hans tredje av i alt fire torgmøter mandag.

Der hadde et stort antall politifolk plassert ut gjerder på trygg avstand fra den omstridte partilederen. Men selv om torget var fullt av folk, var det ingen som kastet tomater eller frukt på partilederen denne gangen, slik de har gjort på noen av de andre 42 stoppene han har hatt på valgturneen.

– Vil noen avsette Stefan Löfven? ropte han ut og fikk et ja fra tilhengerne på første rekke.

Under en uke før valget handler det mest om hvem som kan danne regjering med hvem. Ing-Mari Fransson (60) og Katharina Kesak (67) var overbevist allerede før møtet.

– Jeg synes jeg hører mye klokt. Kanskje er det på tide at vi prøver noe nytt, sa de.

Fakta: Valg i Sverige Søndag 9. september er det valg i Sverige. I dag ledes regjeringen av Socialdemokraternas statsminister Stefan Löfven. Regjeringen består av ministere fra Socialdemokraterna og Miljöpartiet. Det er helt åpent hvem som kan danne regjering etter valget dersom valgresultatet blir som meningsmålingene viser. Ingen av de to tradisjonelle blokkene, den rødgrønne og den blå, har flertall. Ingen av blokkene vil samarbeide med det innvandringskritiske Sverigedemokraterna, som er nest største parti på flere målinger.

Vil ikke gi løfte til noen side

Sverigedemokraterna har falt noe på de siste meningsmålingene. Men samtidig er det knyttet usikkerhet til målingene. Spørsmålet er om de er gode nok til å fange opp Sverigedemokraternas velgere.

– Du ønsker å bli kvitt Stefan Löfven som statsminister. Betyr det at du vil gjøre alt du kan for å få Moderaternas Ulf Kristersson som statsminister, selv om han ikke vil samarbeide med dere?

– Nei, slik er det ikke. Vi kan stemme ned begge. Får vi ingenting tilbake kommer vi til å si nei til begge. Vi har ingen lojalitet til noen av sidene, sier Åkesson til Aftenposten.

Han sier at ballen ligger hos de andre partiene, som har sagt nei til å samarbeide med Sverigedemokraterna.

– Jeg håper vi blir så store at det blir vanskelig å holde oss utenfor, sa Åkesson til pressen i Värnamo.

Inspirert av Danmark og Norge

De siste ukene har det vært flere avsløringer av lokale kandidater som har gitt uttrykk for nazisympatier. I tillegg har de andre partiene, spesielt sosialdemokratene økt kritikken mot Sverigedemokraterna.

Åkesson er imidlertid ikke bekymret for meningsmålingene og mener de fortsatt er i siget.

Da torgmøtet startet, var det en politiker fra Dansk Folkeparti som ønsket Åkesson velkommen på scenen. Noen lignende forbrødring har ikke skjedd mellom Sverigedemokraterna og Fremskrittspartiet.

Men Åkesson henter inspirasjon både fra Danmark og Norge.

– Det man kan se er at det går an for et parti som ikke tilhører en blokk, å bli valgt i regjering og bli gjenvalgt, sier Åkesson.

– Men jeg vet ikke om det blir en vei vi kommer til å velge. Vi ser også en del på Danmark og Dansk Folkeparti, som har hatt like stor fremgang. Å sitte i regjeringen er ikke nødvendig for å få innflytelse, sier partilederen.

Dansk Folkeparti sitter ikke i regjering, men har hatt stor innflytelse i dansk politikk.

Ble svar skyldig

Søndag ble Åkesson grillet i partilederutspørring på svensk TV. Mange kommentatorer skrev etterpå at han slet med å svare på spørsmål som ikke handlet om innvandring. De siste dagene har dessuten Socialdemokraterna gått løs på Sverigedemokraternas politikk, som de mener vil rasere kommunene.

– Det holder på å spore helt av. De innkaller til pressekonferanser og lyver om saker, sier Åkesson om Socialdemokraterna.

Han mener valgkampen er blitt tøffere fordi det er så tett på målingene. Søndag kveld kom han med en egen uttalelse der han sablet ned statsminister Löfven.

Professor i statsvitenskap Magnus Hagevi ved Linné-universitetet i Kalmar sier at det er vanskelig å si hvor mye kritikken av TV-utspørringen har å si.

– Det som har betydning i andre partier, er ikke nødvendigvis viktig i Sverigedemokraterna, sier Hagevi.

Han sier at årets valg er veldig spesielt i Sverige av tre grunner:

Den borgerlige blokken står svakt

Sosialdemokratene har gjort det elendig på meningsmålingene

Sverigedemokraterna har hatt stor fremgang

Ikke på kne

– Ingen ser ut til å få flertall, så det er et helt annet politisk landskap, sier Hagevi. På torget i Värnamo står SD-politiker Anne Karlsson rundt podiet. Hun registrerer at mange av valgplakatene til partiet er revet vekk i byen. Men tror på et godt valg.

– Det blir mange interessante samtaler den 10. september. Vi snakker med alle som vil. Men vi går ikke på kne for noen, sier hun.