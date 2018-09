Det opplyser SD i en pressemelding lørdag kveld.

Årsaken er at den svenske statskanalen SVT valgte å ta avstand fra SD-lederens utalelser om innvandring i den TV-sendte partilederdebatten fredag.

SD mener SVT, i sitt forsvar av beslutningen, har valgt å forvrenge («förvanska») det Åkesson egentlig sa om innvandring.

– Jeg er helt sikker på at ingen allmennkringkasting i Norge ville gjort noe lignende, sier lederen for Redaktørforeningen.

Den svenske statskanalen SVT har bidratt til at det koker enda mer i valgkampen etter partilederdebatten fredag kveld.

Sverigedemokraterna forlangte en beklagelse fra den svenske statskanalen SVT etter at den tok avstand fra en uttalelse SD-leder Jimmie Åkesson kom med i debatten. Denne uttalelsen:

– Vi må stille oss spørsmålet: Hvorfor er det så vanskelig for disse menneskene å få seg jobb? Jo, det er fordi de ikke er svensker og ikke passer inn i Sverige.

SVTs Eva Landahl, ansvarlig redaktør for valgprogrammet, har uttalt at SVTs avstandtagen begrunnes i radio- og TV-lovens demokratiparagraf. I den finnes en formulering om alle menneskers likeverd.

Sverigedemokraterna kalte det en skandale. Men et møte mellom SVT og SD lørdag formiddag førte ikke til forsoning mellom dem. SVT-direktør, Hanna Stjärne, gjorde det klart at det ikke kommer noen unnskyldning fra TV-kanalen, ifølge Svenska Dagbladet.

Valgforsker Bernt Aardal sier om SVTs avstandtagen fra Åkessons uttalelse i paneldebatten:

– Det er helt uhørt, sier han.

Han mener det illustrerer oppfatningen om at Sverige er det politisk korrektes land.

– Det virker veldig rart.

SVT tar avstånd till Jimmie Åkessons kommentar - SD är starkt kritiska: https://t.co/mTkHD0OxVC #svtnyheter — SVT Nyheter (@svtnyheter) September 7, 2018

Ville ikke skjedd i Norge

Norske presseorganisasjoner tar avstand fra at SVT kommenterte Jimmie Åkessons uttalelser i en TV-debatt.

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening, er sikker på at hverken TV2 eller NRK ville gått ut mot Jimmie Åkesson slik SVT gjorde fredag kveld.

– Jeg leser at SVT tar avstand fra uttalelser som falt i paneldebatten. Å ta avstand fra uttalelser på den måten tilligger ikke allmennkringkastingen.

Jensen understreker at SVT ikke har ansvar for påstander og meninger som faller i den enkelte TV-debatten.

– De enkelte partier må selv ta ansvar for sine uttalelser, det er ikke SVTs oppgave.

– Jeg er helt sikker på at ingen allmennkringkasting i Norge ville gjort noe lignende.

Men han påpeker at medier som SVT, NRK, TV2 og Aftenposten er ansvarlig for ikke å publisere utsagn som er lovstridige, som ærekrenkelser og hatytringer.

– Svenske medier har allerede fått mye kritikk for ikke å ha dekket en del ømtålige sider ved innvandringen. Gjør SVT saken noe bedre med denne uttalelsen mot Åkesson?

-Nei, det gjør ikke det.

Også Norsk Presseforbunds generalsekretær Elin Floberghagen påpeker at dette er annerledes i Norge. Hun forstår at en del reagerer på SVTs handlemåte. For norske medier ville det vært naturlig om debattlederen i selve debatten konfronterte politikere som kom med grove uttalelser.

– Det er uvant å høre at mediet tar stilling i etterkant, skriver Floberghagen på SMS til Aftenposten.

Hun påpeker at den norske Vær-Varsom-plakaten også stiller krav om å unngå stigmatisering av grupper

NRK: – Utenkelig

NRKs kringkastingssjef, Thor Gjermund Eriksen, konstaterer at NRK aldri ville tatt avstand fra en uttalelse i en partilederdebatt.

– Jeg kan ikke forestille meg at jeg kunne ha kommet på problemstillingen en gang. Det er utenkelig, sier Eriksen til NRK.

Heller ikke i Danmark kunne det ha skjedd, skriver NRK som siterer nyhetsbyrået Ritzau. Nyhetssjef Thomas Falbe i allmennkringkasteren DR sier:

– DR er ikke et medium som har holdninger til uttalelser og politiske meninger. Vi mener ikke noe.

Ulike regler for svensk og norsk TV

Norsk Presseforbund opplyser på sin hjemmeside at Sveriges Television (SVT) og NRK følger ulike etiske regler. Siden 2010 er tv- og radiosendinger i Sverige underlagt det statlige forvaltningsorganet Myndigheten för radio och tv. SVT, Sveriges Radio (SR) og Sveriges Utbildningsradio (UR) er underlagt egne etiske regler gjennom sine kringkastingslisenser.

Trykte medier i Sverige følger andre regler laget av Pressens Opinionsnämnd, en selvdømmeordning som også Norge har i form av Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Norske medier – uansett plattform – skal følge Vær-varsom-plakaten.

Tv-journalisten Jan Scherman om SVT:s avståndstagande mot Jimmie Åkessons (SD) uttalande i partiledardebatten: ”Häpnadsväckande och olyckligt” #svtnyheter https://t.co/qCG7lK78lz — SVT Nyheter (@svtnyheter) September 8, 2018

– Sverigedemokraterna ser seg tjent med å holde liv i denne saken i valginnspurten for å få usikre velgere til urnene, sier Jan Arild Snoen, mediekommentator i Minerva.

Han sier at svenskene har en annen praksis og følger andre pressetiske regler enn vi gjør i Norge. SVT plikter å sørge for at programvirksomheten preges av likeverd.

– Det tolker de som at de eksplisitt må ta avstand fra det de oppfatter som rasisme eller krenkelse av menneskeverdet, sier Snoen.

– I Kringkastingsloven i Norge har vi ingen praksis i den retning, og det ville blitt sett på som en indirekte inngripen i debatten hvis NRK skulle gjort noe lignende det SVT nå har gjort.

– Kan SVTs avstandtagen styrke Sverigedemokraterna nå i innspurten av valgkampen?

– Jeg tror ikke dette kommer som noen overraskelse på svenske velgere. De fleste av Sverigedemokraternas velgere opplever svenske medier som partiske fra før, så dette kom bare som en bekreftelse på at mediene er venstrevridde. De prøver nå å mobilisere rundt dette, sier Snoen.

En undersøkelse fra 2012 under Nordiske Mediedager viste at både norske og svenske journalister sympatiserer med politiske partier på venstresiden.

– I Sverige i 2012 hadde miljøpartiet og venstrepartiet flertall blant svenske journalister, så det er ingen tvil om at journalistene er venstrevridde. Om det slår igjennom i politikken, er et annet spørsmål, sier Snoen.