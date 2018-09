Første containerskip fremme etter å ha seilt Nordøstpassasjen

Fartøyet fra det danske rederiet Maersk ankom den russiske byen torsdag. Venta Maersk har fraktet fisk og sørkoreansk elektronikk.

Ferden har gått gjennom Nordøstpassasjen, nord for Sibir. Den alternative ruten er blitt mulig siden isen i Arktis har krympet som følge av global oppvarming.

Fartøyet forlot Vladivostok, lengst øst i Russland, i slutten av august. Det anløp Busan i Sør-Korea før det seilte gjennom Beringstredet og satte kursen vestover.

Atomdrevne isbrytere var med på reisen, og Venta Maersk er bygget for å tåle ekstreme værforhold.

Rederiet understreker at seilasen først og fremst er ment som en test, og at de foreløpig ikke regner Nordøstpassasjen som et kommersielt alternativ til de tradisjonelle rutene mellom Asia og Europa.