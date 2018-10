Våren 2018: Uroen begynte å vokse blant de ansatte ved tigerreservatet Sariska i det sørlige India. Hvor var det blitt av ST-5, tigerhunnen som var utplassert der i 2010 for å leve resten av sitt liv i sikkerhet fra snikskytterne?

Svaret var akkurat det de fryktet. Selv ikke i reservatet var hun trygg.

ST-5 ble fanget og drept av fem snikskyttere i mars. Skinnet, klørne og beina ble solgt for en sum tilsvarende 17.000 kroner, innrømmet en av tigerjegerne da han ble arrestert i forrige uke, ifølge avisen India Today.

Skinnet pryder kanskje allerede et gulv eller en vegg et sted i verden. Klørne og beina? De kan ha blitt malt opp og brukt i tradisjonell medisin.

Kun 3890 tigre lever utenfor fangenskap i verden i dag, ifølge Verdens naturfond (WWF). Snikskyttere truer både ville tigre og artsfellene som lever i reservater. Nå kan verdens tigerbestand stå i enda større fare.

Ulovlig handel verd 60–200 milliarder i året

Mandag omgjorde nemlig kinesiske myndigheter et 25 år gammelt forbud mot kjøp og salg av produkter fra tigre og neshorn.

Fra nå av vil det bli mulig å bruke disse produktene i medisinske, vitenskapelige og kulturelle sammenhenger, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

– Dette er et grusomt vedtak, sier Greenpeace-leder Truls Gulowsen.

Han legger til at vedtaket er uforståelig, spesielt med tanke på at kinesiske myndigheter har vist økende miljøforståelse de siste årene, blant annet ved å forby handel med elfenben i 2016.

– Dette vedtaket vil åpne dørene for en sterk økning i illegal jakt. Det er krise, sier Gulowsen.

Den ulovlige handelen med viltprodukter er i dag verd mellom 60 og 200 milliarder kroner i året, ifølge FNs miljøorganisasjon.

Mao Zedong nektet å bruke kinesisk medisin. Etterfølgeren hans vil selge det til verden for å øke Kinas globale makt. Nå gir FN grønt lys for behandlingsmetoden.

– Tigre og neshorn kan bli utryddet

Tigerprodukter brukes i tradisjonell medisin for å behandle alt fra leverproblemer til beinskjørhet og sviktende libido. Vellagret vin laget på tigerbein selges for opp mot 2500 kroner flasken. Neshornhorn skal, ifølge tradisjonen, være nyttig for å motvirke skjørbuk og kvalme.

Nyheten om at Kina nå åpner for handel med disse produktene, ble presentert som et tiltak for å beskytte disse dyrene.

– Ulovlig handel med tiger- og neshornprodukter vil bli slått kraftig ned på, skriver Xinhua.

Men dyrevernere påpeker at lovendringen er et langt skritt i gal retning fordi det åpner en dør på gløtt, som tidligere var helt stengt.

Blant dem er Bård Vegar Solhjell, som leder WWFs norske avdeling.

– Vi er bekymret for at lovendringen i Kina vil legitimere bruken av dyreprodukter som dette. Folk kan bli forvirret og tro at det er greit, sier han.

Solhjell påpeker at det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon for at produkter fra disse dyrene har noen medisinsk effekt.

– Dette er tragisk. Vi tror dette vedtaket øker risikoen for at tigre og neshorn blir utryddet, sier WWF-lederen.

Foreslår å drive oppdrett av utsatte dyr

Lovendringen skjer samtidig som Verdens helseorganisasjon (WHO) har valgt å inkludere tradisjonell kinesisk medisin i sin globale database over sykdomsdiagnoser.

Beslutningen, som er blitt kraftig kritisert blant annet av norske eksperter, kan bidra til å spre kinesisk tradisjonell medisin langt utenfor Kinas grenser.

Dette vil igjen øke etterspørselen etter produkter basert på utrydningstruede dyr. Dette er en utfordring forskere innen tradisjonell kinesisk medisin er oppmerksomme på, blir Aftenposten fortalt.

– Ofte er det vanskelig å finne alternativer til produkter som har vist seg å være effektive. En løsning kan være å drive oppdrett av dyr slik at man slipper å jakte på dem, sier den Beijing-baserte forskeren Zhong Bo til Aftenposten.

– Foretrekker produkter fra ville dyr

Oppdrett av tigre er allerede et veletablert fenomen i Kina. Over 200 tigeroppdrettsanlegg skal allerede eksistere i landet. Totalt skal minst 6000 dyr ales opp for å slaktes, ifølge The Guardian.

En av disse farmene ligger i den nordkinesiske byen Harbin og er et populært turistmål.

Tigerfarmer finnes også i flere sørøstasiatiske land. Produktene herfra bidrar til å mette det enorme behovet for tigerprodukter – og holder dermed også behovet ved like, påpeker Grace Ge Gabriel, Asia-direktør ved det internasjonale fondet for dyrevelferd (IFAW).

– Det økte markedsbehovet for tigerprodukter øker også behovet for dyr fanget utenfor fangenskap. Mange kunder foretrekker produkter fra ville dyr, sier hun til The New York Times.

