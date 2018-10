Trump: – Khashoggi ser absolutt ut til å være død

– For meg ser det absolutt ut som om Khashoggi er død. Det er svært trist, uttalte Trump torsdag ettermiddag på spørsmål fra journalister som ville vite om han tror Khashoggi ikke lenger er i live.

Trump sa ikke hva han baserer sin konklusjon på. Men han sa at konsekvensene «må bli svært alvorlige» for Saudi-Arabia hvis det viser seg at landet står bak drapet på Khashoggi.

– Det må bli svært alvorlig. Dette er dårlige, dårlige ting, sa presidenten.

Trump har tidligere også advart om at regimet i Riyadh vil bli møtt med «alvorlig straff» hvis USA kan slå fast at Saudi-Arabia var ansvarlig for Khashoggis dødsfall.

Amerikansk rapport sår tvil om Saudi-Arabias fremtid. Det nære vennskapet med USA kan ryke.

Forsvant 2. oktober

Khashoggi ble sist sett da han gikk inn i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul 2. oktober. Anonyme tyrkiske kilder hevder han ble drept og partert der. Saudi-Arabia har avvist dette.

Både tyrkiske og saudiarabiske myndigheter gjennomfører nå separate etterforskninger rundt Khashoggis forsvinning.

Denne uken sendte Trump sin utenriksminister Mike Pompeo til Riyadh for orientering om saken. Pompeo dro deretter til Ankara der han fikk en tilsvarende orientering fra tyrkerne.

Torsdag var Pompeo tilbake i Washington, der han orienterte Trump om sine samtaler i Saudi-Arabia og Tyrkia.