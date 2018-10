Ifølge en rapport fra den sveitsiske investorbanken UBS, har verdens rikeste blitt enda rikere. Nye tall viser at verdens 2158 dollarmilliardærer har økt sin formue og nå er gode for 8900 milliarder dollar ($8.9 trillioner) dollar tilsammen.

Formuene til dagens superrike har økt raskere enn de gjorde i starten av 1900-tallet da familiene Rothschilds, Rockefellers og Vanderbilts var verdens rikeste, skriver The Guardian.

«I løpet av de siste 30 årene har vi sett en større akkumulering av rikdom enn vi gjorde i den forgylte tidsalder,» heter det i rapporten fra UBS.

Den samlede rikdommen til de 2158 rikeste vokste med 1400 milliarder dollar i fjor. Det er mer enn det samlede bruttonasjonalproduktet til Spania og Australia.

Over 40 av de 179 nye dollarmilliardærene i 2017 arvet sin formue, heter det i rapporten.

Asia vokser

For første gang er det flere dollarmilliardærer i Asia enn det er i USA. Gjennomsnittlig blir det skapt én ny slik milliardær i Asia annenhver dag.

«Det totale antallet dollarmilliardærer i Asia har økt til 637, sammenlignet med 563 i USA og 342 i Europa,» heter det i rapporten.

– Dette viser et viktig skifte i den geografiske demografien. Den dramatiske veksten i asiatisk rikdom kan overta USA i løpet av de neste fire årene, skriver Josef Stadler, sjefen for Global Ultra High Net Worth i UBS.

For bare litt over 10 år siden var det bare 16 dollarmilliardærer i Kina. I dag er det 373 slike milliardærer i Kina alene.

Investerer i kunst

Videre heter det i rapporten at veksten har en innvirkning på den globale økonomien i form av vekst og antall mennesker de superrike ansetter. De investerer også aktivt i sport, kunst og kultur.

– Verdens milliardærer investerer på den internasjonale og nasjonale kunstscenen. De samler kunst og de opptrer som beskyttere på en scene som stadig blir mer global, skriver Patricia Amberg, sjefen for UBS’ eget kunstkompetansesenter.

Verdens rikeste person er for tiden Amazon-sjefen Jeff Bezos, som skal være god for 146 milliarder dollar.

For å sitere Leonard Cohen: «The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes.»