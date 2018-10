EU-pris til ukrainsk filmskaper som sitter fengslet i Russland

Sentsov ble i 2015 dømt til 20 års fengsel for terrorplanlegging. Han gjennomførte tidligere i år en flere måneder lang sultestreik med krav om at alle ukrainske politiske fanger i Russland må løslates.

EU-parlamentet mener han i realiteten er en politisk fange.

– Vi gir prisen til Sentsov for hans mot og besluttsomhet. Den ukrainske filmskaperen er blitt et symbol på kampen for løslatelse av politiske fanger både i Russland og i resten av verden. Ved å gi ham denne prisen ønsker EU-parlamentet å vise sin solidaritet, sa EU-parlamentets president Antonio Tajani da vinneren ble kunngjort.

EU-parlamentet krever nå at Sentsov umiddelbart løslates. Dette haster, etter som Sentsovs helse er alvorlig svekket etter sultestreiken, sa Tajani.

Sakharov-prisen er EU-parlamentets menneskerettighetspris. Sentsov ble nominert til prisen av den kristenkonservative partigruppen EPP.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) opplyste tidligere i år at Norge har fulgt Sentsovs sak med stor bekymring og flere ganger tatt den opp med Russland.

Også Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland har tatt opp saken i sine møter med russiske ledere.