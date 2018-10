I en liten, privat og følelsesladet seremoni i kystbyen Hadera litt nord for Tel Aviv sa TV-anker Lucy Aharish og skuespiller Tsahi Halevi onsdag kveld ja til hverandre. Dermed tok en politisk-religiøs krangel helt av. Årsak: Hun er muslimsk arabisk-israeler, og han er jøde.

– Forføre en jødisk sjel

Oren Hazan, et medlem av nasjonalforsamlingen Knesset fra regjeringspartiet Likud, kom med et av de mest omstridte utfallene.

– Jeg klandrer ikke Lucy Aharish for å forføre en jødisk sjel for å skade nasjonen og begrense antallet jødiske barn som viderefører den jødiske ætten. Tvert imot er hun velkommen til å konvertere, skriver Hazan på Twitter.

Han klandrer derimot Halevi.

– Lucy, det er ikke personlig, men vit at Tsahi er min bror og at Israels folk er mitt folk. Ikke mer assimilering, skrev han.

Assimilering betyr at en minoritet gir avkall på egen kultur og innretter seg etter majoritetskulturen.

Innenriksminister Aryeh Deri sa i hærens radiokanal at ekteskapet mellom de to var galt, og at assimilering spiser opp det jødiske folk.

A-kjendiser

De to nygifte er ikke hvem som helst i det israelske samfunnet. Hun er kjent som programleder fra flere fjernsynskanaler og var den første araberen som var nyhetsoppleser i beste sendetid i israelsk TV. I 2015 ble hun utvalgt til å tenne fakkelen på nasjonalminnesmerket Herzl-fjellet under nasjonaldagsfeiringen.

Han er stjerne fra thrillerserien Fauda på Netflix og kom også til finalen i sangkonkurransen The Voice. Nå er han også aktuell som Muammar Gadafi i Netflix-filmen The Angel.

Ekteskap religiøse

Det er uklart nøyaktig hva slags formell status giftermålet mellom de to foreløpig har.

– I Israel er alle ekteskapsinngåelser religiøse. De er enten jødiske, kristne eller muslimske og så videre, forklarer Ervin Kohn, forstander ved Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo.

Folk som vil inngå ikke-religiøse ekteskap, reiser normalt til Kypros og gifter seg der. Slik blir giftermålene deres gyldig også i Israel, enten de har forskjellig religion eller er av samme kjønn, påpeker Kohn overfor Aftenposten.

Han mistenker at kritikken som er rettet mot parets bryllup, mer er uttrykk for politisk utnyttelse av hendelsen enn reell religiøs bekymring.

– Kvalmende og rasistisk

Parets kritikere har også fått kraftig motbør i Israel. Stav Shaffir, medlem av Knesset fra Sionistunionen, en sentrum-venstre-allianse, kalte Hazans utspill kvalmende og rasistisk.

– Den modige og godhjertede Lucy Aharish forstår bedre hva det er å være jøde enn Hazan gjør, hevdet hun på Twitter.

Harry Potter-referanser

En av hennes partifeller, Shelly Yachimovich, tok i bruk Harry Potter-begreper da hun ga kritikerne det glatte lag.

– Dødseterne trodde bare de som er fullblods, får eksistere. Den som giftet seg med en gomp, ble ansett som forræder, minnet hun om.

I Potter-romanene stammer fullblods trollmenn fra trollmannslekter, mens en gomp er person uten magiske evner.

Først og fremst israeler

Lite tyder på at paret er svært religiøse i sitt privatliv. Da Aharish ble intervjuet i 2015 etter å ha tent nasjonaldagsfakkelen, sa hun til Times of Israel:

– Når folk spør meg hva jeg er, svarer jeg at jeg er israeler. Jeg skammer meg ikke over det. Så er jeg en kvinne, og så er jeg en arabisk muslim. Det er rekkefølgen: Israeler, kvinne, arabisk muslim.